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王嘉爾battle主題是可愛？俏皮帥拍FENDI x Mr. Doodle

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
王嘉爾拍攝FENDI x Mr. Doodle系列形象片。圖／FENDI提供
王嘉爾拍攝FENDI x Mr. Doodle系列形象片。圖／FENDI提供

近期在「這！就是街舞」節目中和王一博世紀battle而有超高人氣的王嘉爾，出席了FENDI上海活動，詮釋七夕FENDI x Mr. Doodle聯名系列，FENDI也同時釋出由王嘉爾拍攝的形象廣告和影片，讓他的粉絲看個過癮。

影片以黑暗中的一盞聚光燈照射在王嘉爾身上作為開場，隨之而來的是Mr.Doodle童趣的塗鴉線條在他身上跳躍、也透過動畫攀爬在鞋履與包款之上，王嘉爾恣意徜徉在Mr.Doodle黑白線條打造的藝術世界中，擬人化的愛心圖案和王嘉爾打招呼，呈現青春潮流的風格。王嘉爾在影片中身穿FENDI x Mr. Doodle長袖外套、T恤，並搭配重點單品包括後背包，以及塗鴉白色帆布、黑色Cuoio Roma皮革鑲嵌的Peekaboo Xlite Fit包款。

FENDI x Mr. Doodle聯名系列是FENDI和倫敦藝術插畫家Mr. Doodle合作，以獨特的密補塗鴉風格加上紅色愛心、黃色FF Logo作為七夕情人節的中性聯名商品；日前品牌在上海舉辦上市活動，王嘉爾也身穿此系列出席，早前則有品牌代言人趙薇穿著此系列T恤錄製電視節目。藝術家Mr. Doodle（原名Sam Cox）在去年曾與FENDI合作，在品牌羅馬總部屋頂進行創作，他也打造了熱烈紅色的Peekaboo手袋，垂墜時險露出袋內的塗鴉圖案，展現包款名稱的躲貓貓趣味。

█FENDI x Mr. Doodle王嘉爾形象影片：

https://www.youtube.com/watch?v=OtMyzMtsVZ4

王嘉爾拍攝FENDI x Mr. Doodle系列形象片。圖／FENDI提供
王嘉爾拍攝FENDI x Mr. Doodle系列形象片。圖／FENDI提供
FENDI x Mr. Doodle Peekaboo後背包，74,000元。圖／FENDI提供
FENDI x Mr. Doodle Peekaboo後背包，74,000元。圖／FENDI提供
FENDI x Mr. Doodle Peekaboo帆布包，13萬2,000元。圖／FENDI提供
FENDI x Mr. Doodle Peekaboo帆布包，13萬2,000元。圖／FENDI提供
王嘉爾拍攝FENDI x Mr. Doodle系列形象片。圖／FENDI提供
王嘉爾拍攝FENDI x Mr. Doodle系列形象片。圖／FENDI提供
FENDI x Mr. Doodle手拿包，34,900元。圖／FENDI提供
FENDI x Mr. Doodle手拿包，34,900元。圖／FENDI提供
FENDI x Mr. Doodle上衣，21,600元。圖／FENDI提供
FENDI x Mr. Doodle上衣，21,600元。圖／FENDI提供
王嘉爾身穿FENDI X Mr. Doodle 聯名系列。圖／FENDI提供
王嘉爾身穿FENDI X Mr. Doodle 聯名系列。圖／FENDI提供
王嘉爾拍攝FENDI x Mr. Doodle系列形象片。圖／FENDI提供
王嘉爾拍攝FENDI x Mr. Doodle系列形象片。圖／FENDI提供
王嘉爾詮釋FENDI x Mr. Doodle Peekaboo後背包，74,000元。圖／FENDI提供
王嘉爾詮釋FENDI x Mr. Doodle Peekaboo後背包，74,000元。圖／FENDI提供
王嘉爾和紅色愛心、黃色FF Logo一起入鏡FENDI x Mr. Doodle系列形象片。圖／FENDI提供
王嘉爾和紅色愛心、黃色FF Logo一起入鏡FENDI x Mr. Doodle系列形象片。圖／FENDI提供
王嘉爾拍攝FENDI x Mr. Doodle系列形象片。圖／FENDI提供
王嘉爾拍攝FENDI x Mr. Doodle系列形象片。圖／FENDI提供
王嘉爾出席FENDI x Mr. Doodle聯名系列上海發佈會。圖／FENDI提供
王嘉爾出席FENDI x Mr. Doodle聯名系列上海發佈會。圖／FENDI提供
王嘉爾拍攝俏皮可愛的FENDI x Mr. Doodle系列。圖／FENDI提供
王嘉爾拍攝俏皮可愛的FENDI x Mr. Doodle系列。圖／FENDI提供

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