三星全新家電亮相！Cube智慧清淨機可疊放　Jet無線變頻吸塵器有專屬旋風集塵器

現代人關注空污議題，每天長時間身處的室內空間也需要層層把關，三星將於8月初起陸續在台灣推出全新家電系列產品，包括Samsung Cube無風智慧清淨機、Samsung Jet無線變頻吸塵器與Clean Station旋風集塵器、三星三循環多門旗艦冰箱等，以卓越功能及美型設計全面提升質感健康生活，其中Samsung Cube無風智慧清淨機是三星在台首次推出的空氣清淨機。

Samsung Cube無風智慧清淨機提供CADR值366的優異表現，能去除99.97%以上0.3微米的懸浮微粒，搭載專利Wind-Free™無風濾清技術，透過近60,000個極細緻透氣孔，以18分貝極低音運轉模式釋放純淨空氣，並採用DC直流電源設計，耗電量最低可至3W；彈性的模組化設計可將兩台清淨機堆疊或分配於不同空間，並透過藍牙自動配對同時操控，堆疊後只需使用一條電源線，同時整合SmartThings智慧遠端監控，用手機App即可開關電源、監控空氣品質、設定自動定時器，預計8月初上市，典雅白色款售價21,900元，一體成形光絲銀色款售價22,900元。

全新的Samsung Jet無線變頻吸塵器共有3款機型，最頂規的Jet VS20R擁有200W極勁吸力；全系列採用獨特變頻馬達可轉化勁速氣流，透過噴射氣旋多重結構可產生27條流暢的氣流通道，另配備榮獲SLG、BAF專業國際認證的多層次HEPA濾清系統，阻隔99.999%灰塵及過敏原，集塵筒皆採用可水洗式，預計9月上市，售價16,900～30,900元。

一般使用吸塵器清潔之後，將集塵筒倒入垃圾桶時容易讓灰塵再度飛散，而專為Samsung Jet無線變頻吸塵器設計的Clean Station旋風集塵器同樣具備多層次HEPA濾清系統及活性碳粒子濾網，搭配急速氣壓鎖塵科技，僅需將吸塵器集塵筒輕扣於頂部即可自動連結、強效吸除髒污，集滿灰塵的集塵袋可直接整袋丟棄，預計10月上市，售價6,900元。