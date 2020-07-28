三星全新家電亮相！Cube智慧清淨機可疊放 Jet無線變頻吸塵器有專屬旋風集塵器
現代人關注空污議題，每天長時間身處的室內空間也需要層層把關，三星將於8月初起陸續在台灣推出全新家電系列產品，包括Samsung Cube無風智慧清淨機、Samsung Jet無線變頻吸塵器與Clean Station旋風集塵器、三星三循環多門旗艦冰箱等，以卓越功能及美型設計全面提升質感健康生活，其中Samsung Cube無風智慧清淨機是三星在台首次推出的空氣清淨機。
Samsung Cube無風智慧清淨機提供CADR值366的優異表現，能去除99.97%以上0.3微米的懸浮微粒，搭載專利Wind-Free™無風濾清技術，透過近60,000個極細緻透氣孔，以18分貝極低音運轉模式釋放純淨空氣，並採用DC直流電源設計，耗電量最低可至3W；彈性的模組化設計可將兩台清淨機堆疊或分配於不同空間，並透過藍牙自動配對同時操控，堆疊後只需使用一條電源線，同時整合SmartThings智慧遠端監控，用手機App即可開關電源、監控空氣品質、設定自動定時器，預計8月初上市，典雅白色款售價21,900元，一體成形光絲銀色款售價22,900元。
全新的Samsung Jet無線變頻吸塵器共有3款機型，最頂規的Jet VS20R擁有200W極勁吸力；全系列採用獨特變頻馬達可轉化勁速氣流，透過噴射氣旋多重結構可產生27條流暢的氣流通道，另配備榮獲SLG、BAF專業國際認證的多層次HEPA濾清系統，阻隔99.999%灰塵及過敏原，集塵筒皆採用可水洗式，預計9月上市，售價16,900～30,900元。
一般使用吸塵器清潔之後，將集塵筒倒入垃圾桶時容易讓灰塵再度飛散，而專為Samsung Jet無線變頻吸塵器設計的Clean Station旋風集塵器同樣具備多層次HEPA濾清系統及活性碳粒子濾網，搭配急速氣壓鎖塵科技，僅需將吸塵器集塵筒輕扣於頂部即可自動連結、強效吸除髒污，集滿灰塵的集塵袋可直接整袋丟棄，預計10月上市，售價6,900元。
打造居家「食」尚美學的三星三循環多門旗艦冰箱採用金屬髮絲紋面板搭配隱藏式內崁門把設計，並設有便利的藏鮮愛現門，方便快速找到食材；搭載三循環變溫系統與智慧溫控系統，獨立變溫空間FlexZone™共有冷凍、鮮冷凍、微冷凍、冷藏等4種變溫調節，可視需求彈性調整，預計8月初於指定通路上市，售價129,000元。
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