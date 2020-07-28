聽新聞
test
0:00 / 0:00
玩具總動員主題店高雄登場 戶外帳篷打造闖關遊樂場
「玩具總動員」25周年主題店，繼台北、台中站之後，夏日玩具派對主題店今日起至9月13日於統一時代百貨高雄店開展，北中南三地快閃店各有主題特色，高雄站用一座座帳篷打造戶外體驗區，粉絲到「玩具派對闖關區」完成四大關卡還能將「30cm玩具總動員大玩偶」帶回家。
「玩具總動員」夏日玩具派對主題店有7大必拍必玩區域，包括打造3.5公尺「玩轉摩天輪」，車廂內有熊抱哥、抱抱龍、彈簧狗等探出頭來，摩天輪底下還有胡迪、巴斯光年、火腿、鴨霸與兔崽子等角色。
還有三眼怪粉絲不要錯過3.2公尺超大比薩星球火箭造型販賣機，旁邊還有滿滿的三眼怪和巨型爪子打卡牆。在「玩具派對闖關區」，可以一起找回蛋頭先生和蛋頭太太失落的五官，發揮創意拼貼出最逗趣的表情，闖關任務還有以巴斯光年、胡迪等角色為主題的射擊、套圈圈、投球的有趣遊戲。最後，別忘了走進店內和170cm超巨型鴨霸與兔崽子玩偶一起拍出可愛照片。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言