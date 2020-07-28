玩具總動員主題店高雄登場 戶外帳篷打造闖關遊樂場

「玩具總動員」25周年主題店，繼台北、台中站之後，夏日玩具派對主題店今日起至9月13日於統一時代百貨高雄店開展，北中南三地快閃店各有主題特色，高雄站用一座座帳篷打造戶外體驗區，粉絲到「玩具派對闖關區」完成四大關卡還能將「30cm玩具總動員大玩偶」帶回家。

「玩具總動員」夏日玩具派對主題店有7大必拍必玩區域，包括打造3.5公尺「玩轉摩天輪」，車廂內有熊抱哥、抱抱龍、彈簧狗等探出頭來，摩天輪底下還有胡迪、巴斯光年、火腿、鴨霸與兔崽子等角色。