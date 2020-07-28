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玩具總動員主題店高雄登場 戶外帳篷打造闖關遊樂場

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
玩具總動員夏日玩具派對主題店「玩轉摩天輪」。圖／主辦單位提供
玩具總動員夏日玩具派對主題店「玩轉摩天輪」。圖／主辦單位提供

「玩具總動員」25周年主題店，繼台北、台中站之後，夏日玩具派對主題店今日起至9月13日於統一時代百貨高雄店開展，北中南三地快閃店各有主題特色，高雄站用一座座帳篷打造戶外體驗區，粉絲到「玩具派對闖關區」完成四大關卡還能將「30cm玩具總動員大玩偶」帶回家。

「玩具總動員」夏日玩具派對主題店有7大必拍必玩區域，包括打造3.5公尺「玩轉摩天輪」，車廂內有熊抱哥、抱抱龍、彈簧狗等探出頭來，摩天輪底下還有胡迪、巴斯光年、火腿、鴨霸與兔崽子等角色。

還有三眼怪粉絲不要錯過3.2公尺超大比薩星球火箭造型販賣機，旁邊還有滿滿的三眼怪和巨型爪子打卡牆。在「玩具派對闖關區」，可以一起找回蛋頭先生和蛋頭太太失落的五官，發揮創意拼貼出最逗趣的表情，闖關任務還有以巴斯光年、胡迪等角色為主題的射擊、套圈圈、投球的有趣遊戲。最後，別忘了走進店內和170cm超巨型鴨霸與兔崽子玩偶一起拍出可愛照片。

玩具總動員25周年限定萬用包與限定彩妝。圖／主辦單位提供
玩具總動員25周年限定萬用包與限定彩妝。圖／主辦單位提供
玩具總動員夏日玩具派對主題店的巨型販賣機。圖／主辦單位提供
玩具總動員夏日玩具派對主題店的巨型販賣機。圖／主辦單位提供
玩具總動員夏日玩具派對主題店的爪子打卡牆。圖／主辦單位提供
玩具總動員夏日玩具派對主題店的爪子打卡牆。圖／主辦單位提供
店內巨型鴨霸與兔崽子玩偶。圖／主辦單位提供
店內巨型鴨霸與兔崽子玩偶。圖／主辦單位提供
玩具總動員夏日玩具派對主題店各式可愛周邊。圖／主辦單位提供
玩具總動員夏日玩具派對主題店各式可愛周邊。圖／主辦單位提供
「玩具總動員」夏日玩具派對主題店，7月28日起至9月13日在統一時代百貨高雄店一樓推出。圖／主辦單位提供
「玩具總動員」夏日玩具派對主題店，7月28日起至9月13日在統一時代百貨高雄店一樓推出。圖／主辦單位提供

統一時代百貨 快閃

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