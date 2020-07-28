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新莊宏匯廣場全台首家「VR ZONE」12支遊戲、票價公開

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
極限膽量試驗飛翔自行車。圖／宏匯廣場提供
極限膽量試驗飛翔自行車。圖／宏匯廣場提供

來自日本的「VR ZONE」虛擬實境遊樂園，7月31日起不用飛日本，搭機捷到新莊副都心站，在宏匯廣場9樓就可以玩。12支沈浸式體驗IP，每項遊戲定價350元，另推出2項、4項套票優惠，若是宏匯會員與聯名卡友，合併優惠最高可以85折購得。

位於宏匯廣場、全台首家「VR ZONE NEW TAIPEI」為350坪虛擬實境遊樂園，透過頭顯與遊戲搭配的VR體驗技術，帶來深入其境的體驗與娛樂。可說是今年暑假最有話題的娛樂焦點。

12支IP遊戲包括：七龍珠VR秘傳龜派氣功波、VR爽快射擊大蜜蜂狂熱、瑪利歐賽車、哥吉拉VR、新世紀福音戰士VR、鋼彈VR台場強襲、驚恐實感體驗室病樓逃亡、極限膽量試驗飛翔自行車、鬥膽踏天高空恐懼、急滑降體感機巔峰飆雪、漂流大冒險VR激流直下、巨型氣球爆炸室PANIC CUBE。

宏匯廣場總經理陳玉寶表示，VR遊戲在台灣並非首見，VR主題遊樂園在台也有其他業者經營，之所以重金取得南夢宮遊藝授權、導入「VR ZONE」，是因為唯有透過65年深耕遊戲與街機資歷的南夢宮遊藝，才能拿到這些從原生電影、漫畫、電動遊戲，從電視遊樂器、Game boy、到街機的娛樂平台上，累積20年到40年大量粉絲的IP。

「VR ZONE NEW TAIPEI」遊戲票價出爐，每項遊戲均一定價350元，入場後可任選遊戲體驗。

另設計出2項、4項等套票優惠。宏匯會員與玉山宏匯聯名卡友購票，合併優惠最高可以85折購得。

即日日起在KLOOK開始線上售票，每日均可線上付費預訂當日起30天內的體驗票券，預定日當天再至現場領票。現場與線上預訂均有票數限制，現場排隊每人購買上限8張、KLOOK線上預訂，每次訂購同一卡號限購8張。

漂流大冒險VR激流直下。圖／宏匯廣場提供
漂流大冒險VR激流直下。圖／宏匯廣場提供
「VR ZONE NEW TAIPEI」陳列的遊戲海報。圖／宏匯廣場提供
「VR ZONE NEW TAIPEI」陳列的遊戲海報。圖／宏匯廣場提供
全台首家「VR ZONE NEW TAIPEI」位於宏匯廣場9樓。圖／宏匯廣場提供
全台首家「VR ZONE NEW TAIPEI」位於宏匯廣場9樓。圖／宏匯廣場提供
全台首家「VR ZONE NEW TAIPEI」位於宏匯廣場9樓。圖／宏匯廣場提供
全台首家「VR ZONE NEW TAIPEI」位於宏匯廣場9樓。圖／宏匯廣場提供

遊樂園 VR

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