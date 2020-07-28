闊步向秋冬 Berluti 2020冬季形象廣告大片公布

早從六月22日起，Berluti陸續於官方instagram帳號發表2020秋冬的形象廣告視覺，日前品牌一次公布包含時裝與配件的八張全系列形象廣告，也宣布時尚的場景將闊步踏向秋冬。

由攝影師Julien Martinez Leclerc掌鏡的Berluti 2020冬季形象廣告，大幅度地仰角與略微的影像變形，展現出Berluti男子的無限可能。雙排扣西裝外罩的長版禦寒外套、刻意聚焦於墊起鞋尖的黑白影像，背景為海灘的恣意休閒情境，再以繽紛的撞色休閒鞋、格紋外套，展現Berluti的不羈放檔。

Berluti全新的SIGNATURE Canvas系列皮革旅行包，搭上Patina古法染製的Alessandro綁帶鞋，展現實現正裝與休閒運動的混種可能。而本季中古法染色技藝相繼應用在皮草、羽絨服和飛行員夾克上，讓冬季的調性從嚴肅走向寫意輕鬆，同時大量的經典格紋如威爾士親王格紋、千鳥格紋和人字斜紋則保留傳統，並嘗試解構西服的框架，開展更多風格可能。