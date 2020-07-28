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夢幻「人魚色」系列 香奈兒掀起浪漫童話風
帶點光澤的漸層色是這幾年很紅的配色之一，夢幻質感像是人魚的頭髮或鱗片、海面被光線照射的美景等，被稱為「人魚色」。今年香奈兒剛上市的2020巴黎-康朋街31號工坊系列中，就有一系列「人魚色」的單品，各種包款、鞋款還有小皮件都被浪漫的炫光色彩包圍，搶鏡又好搭，就算是全身素色穿搭配上一款「人魚色」單品就很加分！
香奈兒標誌性的雙色鞋，也被換上「人魚色」，包含平底小牛皮羅緞芭蕾舞鞋、後繫帶鞋，亮眼的色彩配上黑色鞋頭為原本典雅的鞋款加上更青春活潑的質感。另外現在炎熱的天氣少不了的夾腳拖鞋，也有「獨角獸色」粗跟款，配上鑽飾Logo又多了點奢華氣息。
經典的菱格紋2.55包也以「人魚色」山羊皮打造新款，小皮件則是有2.55鍊子皮夾可選擇，不同角度都呈現不同的光澤感，真的是超級夢幻！
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