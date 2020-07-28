蕾哈娜保養品Fenty Skin全曝光！只推3品項打造完美肌

在許多粉絲敲碗期待下，天后蕾哈娜Rihanna自創的保養品牌Fenty Skin，所推出的單品品項已經全部曝光！但出乎許多人的意料之外，Fenty Skin首波只有3款單品，價錢從25～35美元，約台幣732～1043元，讓小資女也方便入手。雖然只有3個品項，但已經涵蓋基礎保養的步驟了，這也呼應蕾哈娜想提出的，保養品就是要有用，而不是多。

Fenty Skin首波的3項產品，包括卸妝清潔合一的洗面乳、精華水、防曬保濕霜等。

保養的第一步驟是清潔，卸妝清潔合一的洗面乳標榜可以早晚使用，且適合全膚質，不含油，能徹底清潔毛孔與彩妝，含有綠茶、無花果、木瓜、櫻桃與銀杏葉的萃取，其中櫻桃可以抗氧化，讓清潔更有用。售價為25美元，約台幣732元。

第二步驟使用結合精華液與化妝爽膚水的精華水，不含酒精，且是黏稠狀，不用使用化妝棉造成浪費，直接倒在手上，在臉部輕壓，含有煙酰胺能夠亮白淡斑，其他含有仙人掌花、櫻桃與檸檬等萃取。售價為28美元，約台幣820元。

第三步驟則用兼具防曬與保濕霜，SPF30且能有修飾膚色的功能，可以當成妝前乳使用，且對海洋友善，去海邊也能擦來防曬， 之後還能買補充包來填充。售價為35美元，約台幣1,043元。