台北101獨家美食報到！吃完再到「莫內秘境」拍美照
台北101購物中心趁暑假旺季，一口氣陸續新增4家全新美食進駐，繼「SAKImoto嵜本生吐司」後，4樓新開幕的「隱肆好食」為日式料理混搭義式咖啡的特色結合；即將在8月開幕的「THE 上海」為上海鄉村、飯BAR智作攜手合作全新品牌，皆為全台首店進駐台北101。
「隱肆好食」隱身於101購物中心4樓的靜謐角落，走進BURBERRY和DIOR之間的隱密入口就能到達，位於之前「等一個人咖啡」的位置。主打以義式咖啡混搭日式和食，義式咖啡豆與台灣冠軍咖啡團隊4Mano合作，餐飲團隊則出自五星級飯店團隊，帶來一系列日式丼飯、咖哩飯、烏龍麵等多樣主食選擇。另外，咖啡店必備的甜點、咖啡、茶飲、果汁也都一一具備。咖啡、茶價位百元起跳，烏龍麵、咖哩飯220～260元，海鮮丼飯280～450元。
「THE上海」進駐於原十二粵的位置，是「上海鄉村」與「飯BAR智作」合作的全新品牌，將於8月1日起試營運，8月8日正式開幕，兩者合作也是經典中菜與新潮中菜所激盪出的新火花。現在預約8月8日父親節用餐，免費招待每位來賓一顆「祕滷冷封鮮鮑」。
另外，鎖定台北101龐大上班族群，新加坡餐飲品牌「The Soup Spoon匙碗湯」將於8月24日進駐B1，主打「可以吃飽的湯」，讓湯成為主角，湯品以「健康、營養、低卡路里」為訴求。此為信義區百貨首店。
另外，台北101購物中心也推出全新魔幻歐風打卡點，台北101與精品花藝策展團隊「Le Moment瞬設計」再次合作，全新改裝打卡景點「莫內秘境」將歐洲藝術花園融入互動裝置藝術，透過3200株懸浮於空的絢爛繁花，穿過花廊隧道進入花室時，隨著步伐將觸動互動式裝置，花幕隨之開展或閉合，透過精心設計的場景體驗，讓喜歡時尚與拍照的民眾，在台北101拍出質感美照。
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