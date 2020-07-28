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愛文＋情人果！Mister Donut推6款芒果新品 買3送1
隨著夏季到來，Mister Donut自7月31日起推出芒果季活動，一次推出6款季節限定的芒果甜甜圈。今年還特別在愛文芒果餡料中，再加上「情人果」元素，更添酸甜爽脆；而且除了經典款式外，今年還特別將波堤與歐菲香僅僅相連，新推出「芒果情人雙享」，一次就可以吃到兩種滋味。活動期間，還可享新品買3送1的優惠。
本次Mister Donut的芒果季新品中，「芒果波堤」沾滿愛文芒果巧克力沾醬，有著彈牙口感與芒果香氣，每個42元。「愛文芒果黃金圈」裹著金黃色芒果外衣，不只有濃郁芒果香氣還吃得到愛文芒果果乾，口感更豐富，每個45元。「芒果情人波堤」、「芒果情人法蘭奇」內餡是將愛文芒果醬搭配半熟土芒果的芒果情人果醬，酸甜爽脆又具有果粒咬感，均為45元。
全新推出的「芒果情人雙享」，外型像一座甜甜圈橋梁，以芒果情人果醬將波堤與歐菲香緊緊相連在一起，同時具備兩者的不同食趣，每個50元。至於「芒果情人果貝」是將巧貝甜甜圈升級推出的全新造型，有著鮮奶油搭配芒果情人果醬的滿滿滋味，每個48元。同時Mister Donut也推出「冰西西里檸檬咖啡」，藉由檸檬果香增添咖啡的怡人清香，每杯80元。
為慶祝新品上市，7月31日至8月6日期間，任選4個甜甜圈或點心，其中一款可享免費優惠（需含2個芒果季新品）。另外即日起至9月24日期間，購買冰西西里檸檬咖啡、愛文芒果冰沙、愛文芒果小青新等指定飲品，可享第2杯5折優惠。
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