愛文＋情人果！Mister Donut推6款芒果新品 買3送1

隨著夏季到來，Mister Donut自7月31日起推出芒果季活動，一次推出6款季節限定的芒果甜甜圈。今年還特別在愛文芒果餡料中，再加上「情人果」元素，更添酸甜爽脆；而且除了經典款式外，今年還特別將波堤與歐菲香僅僅相連，新推出「芒果情人雙享」，一次就可以吃到兩種滋味。活動期間，還可享新品買3送1的優惠。

本次Mister Donut的芒果季新品中，「芒果波堤」沾滿愛文芒果巧克力沾醬，有著彈牙口感與芒果香氣，每個42元。「愛文芒果黃金圈」裹著金黃色芒果外衣，不只有濃郁芒果香氣還吃得到愛文芒果果乾，口感更豐富，每個45元。「芒果情人波堤」、「芒果情人法蘭奇」內餡是將愛文芒果醬搭配半熟土芒果的芒果情人果醬，酸甜爽脆又具有果粒咬感，均為45元。

全新推出的「芒果情人雙享」，外型像一座甜甜圈橋梁，以芒果情人果醬將波堤與歐菲香緊緊相連在一起，同時具備兩者的不同食趣，每個50元。至於「芒果情人果貝」是將巧貝甜甜圈升級推出的全新造型，有著鮮奶油搭配芒果情人果醬的滿滿滋味，每個48元。同時Mister Donut也推出「冰西西里檸檬咖啡」，藉由檸檬果香增添咖啡的怡人清香，每杯80元。