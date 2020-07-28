成人限定！虎牌 X 漢堡王推出全台首見「酒堡招牌餐」

全台連鎖餐飲首見18歲以上成人限定的「酒堡招牌餐」，同時享用美味火烤漢堡與清爽啤酒的暢快滋味。即日起至8月31日，於全台漢堡王門市臨櫃點用經典的華堡套餐，即可以原價159元免費升級飲料為「虎牌冰釀啤酒」，網友形容是「直接從汽水換成啤酒，飲料升級頭等艙」。

虎牌啤酒攜手漢堡王推出的「酒堡招牌餐」，在全台漢堡王44家門市可隨點隨享。除了虎牌冰釀的新鮮風味，還建議配合贈送的冰塊杯、現開現飲，能享受大量氣泡釋放所帶來的暢快清涼，倒入冰塊杯後，上層形成的綿密泡沫更凸顯絕佳風味；此外，啤酒麥芽在烘烤或乾燥過程也如同煎製漢堡一般，相同的梅納反應，能帶來相輔相成的舌尖美味。

虎牌冰釀啤酒的清爽口感，來自「-1°C冰釀過濾」的過濾技術，去除啤酒的雜質，保留純粹口感，入口滑順、適度的麥味與啤酒花香氣交疊出層次感，最後在舌間留下微甜餘韻，相較於苦味偏重的啤酒類型，風味清爽易飲的虎牌冰釀更適合搭配火烤多汁的漢堡，去油解膩之餘、也不會遮蔽美味食材的表現。

「酒堡招牌餐」套餐價159元，包括華堡(或辣味華堡)、輕鬆薯、虎牌冰釀啤酒一罐，同時也會提供一杯小杯冰塊。每日數量有限、售完為止。點用「酒堡招牌餐」需出示身份證（年滿18歲），因此僅適用臨櫃消費，凡於自助點餐機、外送平台點餐、網路訂餐等皆不開放。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康