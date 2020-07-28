快訊

豪昱、互立傳跳票又欠薪 資方提大解9月14日最後上班日

動滋券8組亂數種子出爐 中籤率5成7為三券最低

聽新聞
test
0:00 / 0:00

成人限定！虎牌 X 漢堡王推出全台首見「酒堡招牌餐」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
「酒堡招牌餐」即日起至8月31日於全台漢堡王門市推出，臨櫃點用華堡套餐，即可免費升級飲料為「虎牌冰釀啤酒」一罐 。圖／台灣海尼根提供
「酒堡招牌餐」即日起至8月31日於全台漢堡王門市推出，臨櫃點用華堡套餐，即可免費升級飲料為「虎牌冰釀啤酒」一罐 。圖／台灣海尼根提供

全台連鎖餐飲首見18歲以上成人限定的「酒堡招牌餐」，同時享用美味火烤漢堡與清爽啤酒的暢快滋味。即日起至8月31日，於全台漢堡王門市臨櫃點用經典的華堡套餐，即可以原價159元免費升級飲料為「虎牌冰釀啤酒」，網友形容是「直接從汽水換成啤酒，飲料升級頭等艙」。

虎牌啤酒攜手漢堡王推出的「酒堡招牌餐」，在全台漢堡王44家門市可隨點隨享。除了虎牌冰釀的新鮮風味，還建議配合贈送的冰塊杯、現開現飲，能享受大量氣泡釋放所帶來的暢快清涼，倒入冰塊杯後，上層形成的綿密泡沫更凸顯絕佳風味；此外，啤酒麥芽在烘烤或乾燥過程也如同煎製漢堡一般，相同的梅納反應，能帶來相輔相成的舌尖美味。

虎牌冰釀啤酒的清爽口感，來自「-1°C冰釀過濾」的過濾技術，去除啤酒的雜質，保留純粹口感，入口滑順、適度的麥味與啤酒花香氣交疊出層次感，最後在舌間留下微甜餘韻，相較於苦味偏重的啤酒類型，風味清爽易飲的虎牌冰釀更適合搭配火烤多汁的漢堡，去油解膩之餘、也不會遮蔽美味食材的表現。

「酒堡招牌餐」套餐價159元，包括華堡(或辣味華堡)、輕鬆薯、虎牌冰釀啤酒一罐，同時也會提供一杯小杯冰塊。每日數量有限、售完為止。點用「酒堡招牌餐」需出示身份證（年滿18歲），因此僅適用臨櫃消費，凡於自助點餐機、外送平台點餐、網路訂餐等皆不開放。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「酒堡招牌餐」原價159元，飲料免費升級為「虎牌冰釀啤酒」一罐，並搭贈冰塊杯。圖／台灣海尼根提供
「酒堡招牌餐」原價159元，飲料免費升級為「虎牌冰釀啤酒」一罐，並搭贈冰塊杯。圖／台灣海尼根提供
虎牌啤酒X漢堡王推出全台首見成人限定的「酒堡招牌餐」。圖／台灣海尼根提供
虎牌啤酒X漢堡王推出全台首見成人限定的「酒堡招牌餐」。圖／台灣海尼根提供

漢堡

延伸閱讀

愈怪愈愛！盤點2020夏季的「超搞怪」啤酒

有錢還不一定買的到！旻浩親自設計虎牌聯名最潮托特包

被爆使用過期食材 中國漢堡王發聲明道歉

3.15晚會揭發過期麵包改標 南昌漢堡王繼續賣

相關新聞

與魟魚、海獅共眠！花蓮海洋公園 「最搶手住宿」開賣

花蓮旅遊大爆滿，各飯店一房難求，花蓮遠雄海洋公園推出「親親夜未眠」，除了可以夜宿館內，與魚群共眠，白天還可以體驗全台唯一...

Blackpink主唱「Rosé」美戴OMEGA 登時尚雜誌封面

Blackpink成員之一的「Rosé」朴彩英，近日美美登上韓國時尚雜誌封面。一頭挑染髮色十足搶眼之外，更讓人發現，原來...

台北101獨家美食報到！吃完再到「莫內秘境」拍美照

台北101購物中心趁暑假旺季，一口氣陸續新增4家全新美食進駐，繼「SAKImoto嵜本生吐司」後，4樓新開幕的「隱肆好食...

愛文＋情人果！Mister Donut推6款芒果新品 買3送1

隨著夏季到來，Mister Donut自7月31日起推出芒果季活動，一次推出6款季節限定的芒果甜甜圈。今年還特別在愛文芒...

爸爸限定！台北國賓「用餐送住宿」再贈父親節蛋糕

今年父親節適逢周末，台北國賓大飯店8月8、9日兩天推出「頂級爸氣饗宴」，凡點購國賓粵菜廳或川菜廳「振興四人/六人套餐」(...

徐睿知《雖然是精神病但沒關係》沒說出口的浪漫 都穿在身上啦

韓劇《雖然是精神病但沒關係》已進入尾聲，劇情將有驚濤駭浪的發展等在主角們的眼前，但在金秀賢、徐睿知的甜蜜蜜指數升高之下，...

美食家幫你選！美食加選物首推港式經典「一盅兩件」

由美食家Liz高琹雯創辦的選物平台「美食加選物」即起上線，首檔以「生活提案」的方式，串聯「廣方圓」、「小三元」共同推出「...

誠品新竹巨城「升級版」 書迷：閱讀區全店最棒

主打擁有桃、竹地區最多藏書，進駐新竹遠東巨城達8年的誠品，隨著巨城新開幕的創藝大樓5樓，擴大延伸親子與藝文動線，誠品生活...

突破錶面框架！MAD Gaze Watch全球首創骨傳導智慧手錶

因應現代人快速的生活節奏，智慧型穿戴裝置已相當普及，數位配件周邊商品需求與日俱增，人們習慣利用通勤、運動、開車等紅燈的零碎時間聽音樂、打電話甚至回訊息，智慧型手錶隨之躍升為無可取代的行動秘書，幫助使用者更聰明地處理瑣碎日常。

只賣28天！麥當勞4款「酪梨漢堡、酪梨沙拉」限時回歸

「酪梨」被金氏世界紀錄列為營養最豐富的水果，也在世界各地掀起「超級食物」的風潮。繼去年首度推出酪梨系列產品之後，台灣麥當...

台灣街頭也很多 BALENCIAGA機車照被控剽竊學生創意

時尚品牌BALENCIAGA在IG上的發文向來以搞怪有趣聞名，並很擅長結合日常生活的情境引發網友共鳴。不過最近據「時尚糾...

「返校展」好康加碼！邀台灣民眾「酷涼」迎鬼月

「返校 實境體驗展」主打沉浸式體驗，結合場景、演員、聲音等遊戲元素，真實呈現「返校」中虛擬的世界，讓粉絲既期待又怕受傷害，直呼「超逼真！真的跟遊戲做的一樣。」七月因應開展的優惠活動受到熱烈迴響，主辦單位加碼，自八月一日起至八月卅一日止，每日前一百名入場觀眾，即可獲得「提提研 瞬白酷涼黑面膜」一片，現場加入品牌LINE好友，即再贈一片；另外，同一時間只要出示購買「提提研」產品的消費發票至現場購票，即享活動票價三百元，喜歡挑戰刺激的民眾不要錯過。

熱門新聞

威力彩史上最高頭獎開出！台北大安、南投兩人平分31.2億

億萬富翁是你嗎？威力彩中獎號碼出爐 頭獎上看31.7億

威力彩開在紫南宮旁邊68公尺！彩券行老闆曝心聲

桃園登革熱群聚再擴大！增7例確診 皆為同一起群聚

台鐵宣布8月5日起改28天前可訂票 搶票新規一次看

開出頭獎早有預感 竹山紫南宮莊秋安：拿振興券買彩券的多

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。