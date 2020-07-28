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Blackpink主唱「Rosé」美戴OMEGA 登時尚雜誌封面
Blackpink成員之一的「Rosé」朴彩英，近日美美登上韓國時尚雜誌封面。一頭挑染髮色十足搶眼之外，更讓人發現，原來她手上配戴了多款歐米茄（OMEGA）腕表，熱力四射，一展「玫瑰」般的過人魅力。
2012年參加試鏡、2016年出任首次女子組合Blackpink的主唱，朴彩英除了清新面容，最令人粉絲為之驚艷的莫過於她以168公分並搭配纖細的「螞蟻腰」，擁有超強人氣，個人的官方instagram帳號更擁有高達2,700萬追蹤人數，人氣超強。
而在這次登上韓國時尚雜誌時，Rosé則大方配戴上多款OMEGA腕表，其中超霸系列計時腕表擁有38毫米中性尺寸，18KSedna™金表殼還鑲嵌鑽石並使用同軸擒縱機芯，展現俐落氣質；另一款星座系列（Constellation）石英女表同樣展現奢華氣場：以黃K金鑲嵌鑽石的表殼有24、27兩種尺寸，整只腕表再從表殼、表圈到表面，滿滿鑲上鑽石，讓鑽石火光延展，一如Rosé的全方位魅力，橫跨演藝與時尚，展現超強吸睛（金）力。
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