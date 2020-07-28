Blackpink主唱「Rosé」美戴OMEGA 登時尚雜誌封面

Blackpink成員之一的「Rosé」朴彩英，近日美美登上韓國時尚雜誌封面。一頭挑染髮色十足搶眼之外，更讓人發現，原來她手上配戴了多款歐米茄（OMEGA）腕表，熱力四射，一展「玫瑰」般的過人魅力。

2012年參加試鏡、2016年出任首次女子組合Blackpink的主唱，朴彩英除了清新面容，最令人粉絲為之驚艷的莫過於她以168公分並搭配纖細的「螞蟻腰」，擁有超強人氣，個人的官方instagram帳號更擁有高達2,700萬追蹤人數，人氣超強。