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爸爸限定！台北國賓「用餐送住宿」再贈父親節蛋糕
今年父親節適逢周末，台北國賓大飯店8月8、9日兩天推出「頂級爸氣饗宴」，凡點購國賓粵菜廳或川菜廳「振興四人/六人套餐」(6,000元/12,000元)，即贈台北國賓「精緻客房住宿券」，加碼再送「國賓特製蘿蔔糕禮盒」或「六吋水果鮮奶油蛋糕」，讓全家人共享美食後，還能免費入住五星級飯店，延續幸福歡聚時光。
台北國賓推出的「振興套餐」，是匯集國賓粵菜廳、國賓川菜廳的招牌菜色而成，粵菜廳六人套餐中最大亮點是厚嫩噴香的「伊比利叉燒」，由共摘下米其林11顆星的主廚歐梓康設計，鹹中帶蜜，再搭配和牛臉頰佐時蔬、松露龍蝦細麵、花膠干貝濃湯等山珍與海味。
國賓川菜廳則主打知名的「掛爐烤鴨」，無論是四人或六人套餐，皆能品嘗到這道經典大菜。川菜六人套餐先以雙刀耳片、椒麻雞、麻辣牛肚組成的拼盤開胃，再獻上藤椒肥牛、剁椒魚頭、金沙酥脆香辣明蝦等主菜，搭配耙碗豆燴時蔬去油解膩，最後以清爽滑嫩的杏仁豆腐搭配鮮果收尾，一次嘗盡川味的「麻、辣、鮮、香」。訂位專線：02-2551-1111洽各廳。
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