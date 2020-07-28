爸爸限定！台北國賓「用餐送住宿」再贈父親節蛋糕

今年父親節適逢周末，台北國賓大飯店8月8、9日兩天推出「頂級爸氣饗宴」，凡點購國賓粵菜廳或川菜廳「振興四人/六人套餐」(6,000元/12,000元)，即贈台北國賓「精緻客房住宿券」，加碼再送「國賓特製蘿蔔糕禮盒」或「六吋水果鮮奶油蛋糕」，讓全家人共享美食後，還能免費入住五星級飯店，延續幸福歡聚時光。

台北國賓推出的「振興套餐」，是匯集國賓粵菜廳、國賓川菜廳的招牌菜色而成，粵菜廳六人套餐中最大亮點是厚嫩噴香的「伊比利叉燒」，由共摘下米其林11顆星的主廚歐梓康設計，鹹中帶蜜，再搭配和牛臉頰佐時蔬、松露龍蝦細麵、花膠干貝濃湯等山珍與海味。