徐睿知《雖然是精神病但沒關係》沒說出口的浪漫 都穿在身上啦

韓劇《雖然是精神病但沒關係》已進入尾聲,劇情將有驚濤駭浪的發展等在主角們的眼前,但在金秀賢、徐睿知的甜蜜蜜指數升高之下,徐睿知的穿搭也由暗黑浮誇轉為如沐春風的清甜,包括粉藍、粉紅的淡彩色,或大量運用泡泡袖、縐褶、拉夫領等,暗喻她心中的曲折,也穿出她無法說出口的浪漫小女人情懷。

在最新的劇情發展中,徐睿知對吳正世敞開心門大喊「我也想要有一個這樣的哥哥」的橋段,徐睿知穿上CELINE的拉夫領米色上衣、緹花復古裙,配襯香奈兒Coco Crush耳環、GIANVITO ROSSI Montecarli系列鞋履,拎著DIOR經典Lady Dior手袋,展現溫柔婉約仍不失奢華的穿搭。隨後拍攝全家福照片,她則是穿上全白的PRADA荷葉襟飾洋裝,配襯miu miu耳環及AQUAZZURA鞋款,彷彿重返她心中失落的純真童年,浪漫又溫柔。