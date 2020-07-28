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徐睿知《雖然是精神病但沒關係》沒說出口的浪漫 都穿在身上啦

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
徐睿知以服裝表達《雖然是精神病但沒關係》角色心中的浪漫與任性。圖／取自IG
徐睿知以服裝表達《雖然是精神病但沒關係》角色心中的浪漫與任性。圖／取自IG

韓劇《雖然是精神病但沒關係》已進入尾聲，劇情將有驚濤駭浪的發展等在主角們的眼前，但在金秀賢、徐睿知的甜蜜蜜指數升高之下，徐睿知的穿搭也由暗黑浮誇轉為如沐春風的清甜，包括粉藍、粉紅的淡彩色，或大量運用泡泡袖、縐褶、拉夫領等，暗喻她心中的曲折，也穿出她無法說出口的浪漫小女人情懷。

在最新的劇情發展中，徐睿知對吳正世敞開心門大喊「我也想要有一個這樣的哥哥」的橋段，徐睿知穿上CELINE的拉夫領米色上衣、緹花復古裙，配襯香奈兒Coco Crush耳環、GIANVITO ROSSI Montecarli系列鞋履，拎著DIOR經典Lady Dior手袋，展現溫柔婉約仍不失奢華的穿搭。隨後拍攝全家福照片，她則是穿上全白的PRADA荷葉襟飾洋裝，配襯miu miu耳環及AQUAZZURA鞋款，彷彿重返她心中失落的純真童年，浪漫又溫柔。

徐睿知除了在劇中選搭CELINE，與金秀賢出席開播發表會時，也穿了CELINE寬管連身褲裝，胸前的宮廷領飾呼應了她在劇中不失浪漫又任性的人設；此外，在對金秀賢萌生愛意時，她則是以宋慧喬也喜歡的韓國品牌avouavou粉藍色系裙裝現身，另一套粉紅色洋裝則來自2014年才創立的韓國品牌MINJUKIM；而她在精神病院開設童話課程時，也是穿上MINJUKIM縐褶上衣搭襯LOEWE腰封。與金秀賢兩人第一次在外過夜的場景，她詮釋印花KENZO襯衫，肩袖處也有婉轉的抓褶處理，俐落中保有俏皮女人味。

拍攝全家福照片的劇情中，徐睿知穿上全白的PRADA荷葉襟飾洋裝，配襯miu miu耳環
拍攝全家福照片的劇情中，徐睿知穿上全白的PRADA荷葉襟飾洋裝，配襯miu miu耳環
徐睿知穿韓國品牌、同時也是宋慧喬愛牌avouavou套裝，搭襯JIMMY CHOO鞋履和 Valextra包款。圖／取自IG
徐睿知穿韓國品牌、同時也是宋慧喬愛牌avouavou套裝，搭襯JIMMY CHOO鞋履和 Valextra包款。圖／取自IG
徐睿知穿粉紅色MINJUKIM套裝，搭配TANI耳環。圖／取自IG
徐睿知穿粉紅色MINJUKIM套裝，搭配TANI耳環。圖／取自IG
徐睿知穿韓國品牌、同時也是宋慧喬愛牌avouavou套裝，搭襯JIMMY CHOO鞋履和 Valextra包款。圖／取自IG
徐睿知穿韓國品牌、同時也是宋慧喬愛牌avouavou套裝，搭襯JIMMY CHOO鞋履和 Valextra包款。圖／取自IG
徐睿知穿CELINE的拉夫領米色上衣、緹花復古裙，配襯香奈兒Coco Crush耳環、 GIANVITO ROSSI Montecarli系列鞋履，拎著DIOR經典Lady Dior金色包款。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
徐睿知穿CELINE的拉夫領米色上衣、緹花復古裙，配襯香奈兒Coco Crush耳環、 GIANVITO ROSSI Montecarli系列鞋履，拎著DIOR經典Lady Dior金色包款。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
徐睿知在《雖然是精神病但沒關係》穿上CELINE的拉夫領米色上衣。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
徐睿知在《雖然是精神病但沒關係》穿上CELINE的拉夫領米色上衣。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
徐睿知出席開播發表會時穿上CELINE寬管帥氣連身褲裝，胸前的宮廷領飾呼應了她在劇中不失浪漫的人設。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
徐睿知出席開播發表會時穿上CELINE寬管帥氣連身褲裝，胸前的宮廷領飾呼應了她在劇中不失浪漫的人設。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
在兩人第一次在外過夜的場景，徐睿知詮釋印花KENZO襯衫，在肩袖處也有婉轉的抓褶處理，俐落中仍有女人味。圖／取自IG
在兩人第一次在外過夜的場景，徐睿知詮釋印花KENZO襯衫，在肩袖處也有婉轉的抓褶處理，俐落中仍有女人味。圖／取自IG
在兩人第一次在外過夜的場景，徐睿知詮釋印花KENZO襯衫，在肩袖處也有婉轉的抓褶處理，俐落中仍有女人味。圖／取自IG
在兩人第一次在外過夜的場景，徐睿知詮釋印花KENZO襯衫，在肩袖處也有婉轉的抓褶處理，俐落中仍有女人味。圖／取自IG
她在精神病院開設童話課程時，穿了MINJUKIM縐褶上衣、搭配LOEWE腰封。圖／取自IG
她在精神病院開設童話課程時，穿了MINJUKIM縐褶上衣、搭配LOEWE腰封。圖／取自IG
徐睿知出席開播發表會時穿上CELINE寬管帥氣連身褲裝，胸前的宮廷領飾呼應了她在劇中不失浪漫的人設。圖／取自IG
徐睿知出席開播發表會時穿上CELINE寬管帥氣連身褲裝，胸前的宮廷領飾呼應了她在劇中不失浪漫的人設。圖／取自IG
徐睿知穿CELINE的拉夫領米色上衣、緹花復古裙，配襯香奈兒Coco Crush耳環、 GIANVITO ROSSI Montecarli系列鞋履，拎著DIOR經典Lady Dior金色包款。圖／截自《雖然是精神病但沒關係》
徐睿知穿CELINE的拉夫領米色上衣、緹花復古裙，配襯香奈兒Coco Crush耳環、 GIANVITO ROSSI Montecarli系列鞋履，拎著DIOR經典Lady Dior金色包款。圖／截自《雖然是精神病但沒關係》

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