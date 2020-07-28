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徐睿知《雖然是精神病但沒關係》沒說出口的浪漫 都穿在身上啦
韓劇《雖然是精神病但沒關係》已進入尾聲，劇情將有驚濤駭浪的發展等在主角們的眼前，但在金秀賢、徐睿知的甜蜜蜜指數升高之下，徐睿知的穿搭也由暗黑浮誇轉為如沐春風的清甜，包括粉藍、粉紅的淡彩色，或大量運用泡泡袖、縐褶、拉夫領等，暗喻她心中的曲折，也穿出她無法說出口的浪漫小女人情懷。
在最新的劇情發展中，徐睿知對吳正世敞開心門大喊「我也想要有一個這樣的哥哥」的橋段，徐睿知穿上CELINE的拉夫領米色上衣、緹花復古裙，配襯香奈兒Coco Crush耳環、GIANVITO ROSSI Montecarli系列鞋履，拎著DIOR經典Lady Dior手袋，展現溫柔婉約仍不失奢華的穿搭。隨後拍攝全家福照片，她則是穿上全白的PRADA荷葉襟飾洋裝，配襯miu miu耳環及AQUAZZURA鞋款，彷彿重返她心中失落的純真童年，浪漫又溫柔。
徐睿知除了在劇中選搭CELINE，與金秀賢出席開播發表會時，也穿了CELINE寬管連身褲裝，胸前的宮廷領飾呼應了她在劇中不失浪漫又任性的人設；此外，在對金秀賢萌生愛意時，她則是以宋慧喬也喜歡的韓國品牌avouavou粉藍色系裙裝現身，另一套粉紅色洋裝則來自2014年才創立的韓國品牌MINJUKIM；而她在精神病院開設童話課程時，也是穿上MINJUKIM縐褶上衣搭襯LOEWE腰封。與金秀賢兩人第一次在外過夜的場景，她詮釋印花KENZO襯衫，肩袖處也有婉轉的抓褶處理，俐落中保有俏皮女人味。
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