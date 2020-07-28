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美食家幫你選！美食加選物首推港式經典「一盅兩件」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
美食家選物平台推出生活提案，首檔一盅兩件充滿濃濃港式經典風情。圖／Taster美食加提供
美食家選物平台推出生活提案，首檔一盅兩件充滿濃濃港式經典風情。圖／Taster美食加提供

由美食家Liz高琹雯創辦的選物平台「美食加選物」即起上線，首檔以「生活提案」的方式，串聯「廣方圓」、「小三元」共同推出「兩香情願、一見盅情」方案，讓受困於疫情不能出國的民眾，也能沉浸在「一盅兩件」的港式風情中。

Liz高琹雯2011年成立「美食家的自學之路Self-taught Gourmet」個人部落格，透過美食來認識世界、結交各方好友。在追求美食的過程當中，Liz表示，一直希望能串連更多美好的人事物，於是在2018年7月創辦「Taster美食加」；她說，「美食加」是「美食家」的延伸，透過美食的加法，期能成為美食愛好者的集散地。

今年，「Taster美食加」進一步成立選物平台「美食加選物」。Liz認為，愈來愈多的人喜歡對自己好一點，熱愛嘗鮮，在意品質，認同一分錢一分貨，卻不想太費力。因此，繼去年推出第一款自有商品「伊莉莎白辣醬」後，「Taster 美食加」將觸角延伸至更多領域。

「美食加選物」平台也以「生活提案」的策展方式，跳脫日常購買單一商品的原有形式，嚴選優質品牌串聯，提出美好生活的想像。首檔「生活提案」由Liz發起，邀約普洱茶界重量級茶商「廣方圓」創辦人湯齡娜，以及「大三元酒樓」旗下系出同門的港點品牌「小三元」創辦人吳珮菁，聯手推出「兩香情願、一見盅情」，打造「一盅兩件」的經典港式風情。

此外，「美食加選物」平台也集合樂朋LE PONT、土生土長、HWC黑沃咖啡、在欉紅、九日風、甄品植萃、AKAME x新延香、當支蜜、SEASON Artisan Pâtissier、Good Food You等品牌共同經營，接下來將舉辦系列「本月主打星」活動。相關資訊可查官網：https://www.tasterselection.com/

鮮蝦腐皮捲。圖／Taster美食加提供
鮮蝦腐皮捲。圖／Taster美食加提供
原只鮑魚燒賣。圖／Taster美食加提供
原只鮑魚燒賣。圖／Taster美食加提供
美食加選物即起上線。圖／Taster美食加提供
美食加選物即起上線。圖／Taster美食加提供

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