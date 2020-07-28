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誠品新竹巨城「升級版」 書迷：閱讀區全店最棒
主打擁有桃、竹地區最多藏書，進駐新竹遠東巨城達8年的誠品，隨著巨城新開幕的創藝大樓5樓，擴大延伸親子與藝文動線，誠品生活巨城店也透過大改裝帶來全新升級版。配備挑高達7公尺、全長近40公尺的閱讀大道，書牆搭配10扇方窗設計與末端閱讀書區設置5公尺寬落地窗，並選用與敦南、信義店相同的白橡實木地板，讓讀者倚窗閱讀或席地而坐。有書迷說，「後段閱讀區有敦南店的感覺，這也是全店最棒的地方！」
誠品生活巨城店全長近40公尺的閱讀大道，四周被群書包擁，營造出磅礡氣勢。空間善用窗景設計，書牆上透過10扇方窗設計，讓陽光灑入書區，透過陽光與書的搭配，帶出溫暖愉悅的閱讀氛圍。另有造訪的民眾說到「真心喜歡誠品親切的服務，配置桌椅讓讀者方便閱讀。」但也有民眾指出，「感覺走道變狹窄了。」
另外，這次改裝，為孩子們保留專屬獨立的閱讀空間。兒童館內以森林裡可愛動物的插畫為兒童館增添童趣，並設置多款手工擬真造型動物玩偶，像是與孩子等身的非洲象、高達280公分的長頸鹿以及與可以當座椅的加拉巴哥象龜等，讓孩子在閱讀同時也有可愛動物陪伴。
誠品生活文創平台expo也首度來到新竹推出「expo SELECT誠品生活精選」，匯聚超過30個台灣新創文化設計品牌，嚴選居家親子、服飾配件、文具禮品等文化創意選品。
誠品生活巨城店即日起至8月9日憑誠品人會員及累計卡卡友當日單筆消費滿600元，即有機會抽中誠品行旅「一泊二食住宿券」（市價21,626元）。並與新竹在地的「春池玻璃」合作，以新竹特有的松柏、茶花、柿餅作為設計，推出開幕限定玻璃馬克杯，於誠品書店、誠品生活文創平台expo當日單筆消費滿1,500元、誠品生活當日單筆消費滿3,800元即可獲得一個。
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