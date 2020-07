台灣街頭也很多 BALENCIAGA機車照被控剽竊學生創意

時尚品牌BALENCIAGA在IG上的發文向來以搞怪有趣聞名,並很擅長結合日常生活的情境引發網友共鳴。不過最近據「時尚糾察隊」Diet Prada揭露,BALENCIAGA日前一則IG發文疑似剽竊德國籍越南藝術家Tra My Nguyen的作品,目前已引發網友紛紛留言撻伐,連知名部落客Bryanboy也看不過去,特別在品牌該篇貼文底下留言:「我覺得偷學生的創意是很可怕的。I think it’s absolutely horrible to steal from a student.」

事件起因於五天前,德國籍越南藝術家Tra My Nguyen在自己的IG發文描述事發原委,他透露去年BALENCIAGA曾派招募人員到他所就讀的學校參訪學生畢業作,該員曾向他索取資料和作品,但他交件之後都沒有收到任何回應,當初交出的作品包括一張機車上撲滿衣服的照片,結果恰巧與BALENCIAGA近日IG發文的照片非常雷同。這樣的結果令Tra My Nguyen感到非常生氣和無言,「他們從未徵求我的同意!」

Tra My Nguyen也強調,當初創作這個畢業作主題是與自己的文化背景有關,「我媽媽當初為了移民德國賣掉了他母親的機車,這是關於越南的女性機車文化,被稱為『街頭忍者』的一種載體,我想藉此解構越南的新興街頭風格,並讓這些女性騎士成為主角,以對抗他們的受歧視經歷。」他更諷刺地反問BALENCIAGA的創作靈感是什麼?也要求對方刪除照片。不過截至目前為止,BALENCIAGA都沒有做出任何回應,照片依然存在於品牌IG,甚至疑似刪除Tra My Nguyen在該照片下方的留言。