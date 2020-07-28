台灣街頭也很多 BALENCIAGA機車照被控剽竊學生創意
時尚品牌BALENCIAGA在IG上的發文向來以搞怪有趣聞名，並很擅長結合日常生活的情境引發網友共鳴。不過最近據「時尚糾察隊」Diet Prada揭露，BALENCIAGA日前一則IG發文疑似剽竊德國籍越南藝術家Tra My Nguyen的作品，目前已引發網友紛紛留言撻伐，連知名部落客Bryanboy也看不過去，特別在品牌該篇貼文底下留言：「我覺得偷學生的創意是很可怕的。I think it’s absolutely horrible to steal from a student.」
事件起因於五天前，德國籍越南藝術家Tra My Nguyen在自己的IG發文描述事發原委，他透露去年BALENCIAGA曾派招募人員到他所就讀的學校參訪學生畢業作，該員曾向他索取資料和作品，但他交件之後都沒有收到任何回應，當初交出的作品包括一張機車上撲滿衣服的照片，結果恰巧與BALENCIAGA近日IG發文的照片非常雷同。這樣的結果令Tra My Nguyen感到非常生氣和無言，「他們從未徵求我的同意！」
Tra My Nguyen也強調，當初創作這個畢業作主題是與自己的文化背景有關，「我媽媽當初為了移民德國賣掉了他母親的機車，這是關於越南的女性機車文化，被稱為『街頭忍者』的一種載體，我想藉此解構越南的新興街頭風格，並讓這些女性騎士成為主角，以對抗他們的受歧視經歷。」他更諷刺地反問BALENCIAGA的創作靈感是什麼？也要求對方刪除照片。不過截至目前為止，BALENCIAGA都沒有做出任何回應，照片依然存在於品牌IG，甚至疑似刪除Tra My Nguyen在該照片下方的留言。
其實對亞洲人來說，尤其機車文化同樣非常盛行的台灣人，這樣一張照片的類似情景是很常見的，在沒有得知事情經過細節確實會認為也許BALENCIAGA創意團隊可能是把他們偶然在亞洲國家街頭看見的景象運用在廣告創意上。不過如果正如Tra My Nguyen提到雙方有作品資訊的交流，那我想BALENCIAGA的確有必要出來解釋清楚。
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