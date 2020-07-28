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LEVI'S三度攜手Snoopy裝可愛 聯名系列吹起運動風 還能客製專屬T恤
美國丹寧品牌LEVI'S與超人氣的Snoopy三度合作，推出夏日趣玩運動會聯名系列，以經典運動服飾概念，將Peanuts漫畫中的各個角色，化身成T恤與連帽上衣的主角，可愛度破表。說到賣萌，也不能忘記H&M的DIVIDED亞洲時尚系列，最新系列則找來小小兵、寶可夢合作，呈現出青春爽朗氣息。
呆萌模樣的Snoopy無論大人或小孩，都輕易為之著迷，因此LEVI'S才會三度合作，以運動為主題，打造夏日趣玩運動會聯名系列。品牌汲取1984年推出的經典運動服飾為概念，將漫畫中各種Snoopy樣貌，搭配代表性的場景與天馬行空的對白。在T恤、連帽上衣呈現回擊網球、騰空踢足球、與死黨糊塗塔客賽跑、站上滑板享受乘風快感、或是運球切入上籃，多種運動項目的圖案。不僅如此，延續了先前的LEVI'S® PRINT SHOP的形式，消費者也能設計出獨一無二的客製Snoopy T恤。
而H&M同樣以運動為主題，攜手廣受歡迎的動畫人物《小小兵》舉辦夏季運動大會，其中的三人組 Stuart、Kevin和Bob也都換上運動裝，以蹦蹦跳跳的形象，出現在甜美粉色系作主調的當季流行連身裙、休閒上衣、連帽T恤、運動短褲，散發青春爽朗氣息。除了小小兵，「寶可夢」也再度以迷你系列概念推出，設計集中於初代精靈如傑尼龜、小火龍、妙蛙種子、胖丁及伊布的可愛印花圖案，一樣在系列服裝中，都能找到這些可愛身影。
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