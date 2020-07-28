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躺在家裡地板也能拍 舒淇、葛妮絲參與VALENTINO新廣告
新冠肺炎影響所造成的改變持續進行中，前幾天我們才看到PRADA今年秋冬形象廣告改以後台記錄照結合公益拍賣的模式，現在VALENTINO也推出了全新的秋冬系列廣告企劃，以品牌從未嘗試的模式呈現，邀請包括舒淇、葛妮絲派特洛、超模娜歐蜜坎貝兒、劉雯等多位品牌摯友名人自行操刀拍攝，由他們身邊的至親好友掌鏡，打造最真實的人物肖像。
由創作總監Pierpaolo Piccioli構思和策劃，這次的廣告企劃名為#ValentinoEmpathy，顧名思義訴求喚起大眾的「同理心」。Pierpaolo Piccioli一直希望透過他的時裝設計作品表達多元共融的夢想世界，他深信雖然我們在疫情當下難以交流接觸，但憑藉人類豐富的情感仍可透過同理心互通心意、互相扶持，變得更團結、堅強。在保持社交距離的狀況下，「同理心」是不被限制的，他也希望藉此頌揚不分國界、不受地域或觀念限制的一體化精神。
參與本次企劃的名人有舒淇、唐嫣、葛妮絲派特洛，還有蘿拉鄧恩與其子埃勒里哈波、超模劉雯、娜歐蜜坎貝兒、維多利亞伽里蒂、知名饒舌歌手Ghali和裘德洛兒子瑞佛蒂洛等人，他們都身著VALENTINO秋冬系列造型入鏡，拍攝場景有泳池、路邊、草地或家裡的地板，不少人照片上也標註了每一位「掌鏡人」與相中人的關係。此外，參與的每個名人都會捐出拍攝酬金，將100萬歐元的善款撥捐位於義大利全國抗疫樞紐—羅馬的Lazzaro Spallanzani醫院，品牌也計畫與其合作開展中、長期項目，以應對不同階段的疫情大流行。
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