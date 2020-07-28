躺在家裡地板也能拍 舒淇、葛妮絲參與VALENTINO新廣告

新冠肺炎影響所造成的改變持續進行中，前幾天我們才看到PRADA今年秋冬形象廣告改以後台記錄照結合公益拍賣的模式，現在VALENTINO也推出了全新的秋冬系列廣告企劃，以品牌從未嘗試的模式呈現，邀請包括舒淇、葛妮絲派特洛、超模娜歐蜜坎貝兒、劉雯等多位品牌摯友名人自行操刀拍攝，由他們身邊的至親好友掌鏡，打造最真實的人物肖像。

由創作總監Pierpaolo Piccioli構思和策劃，這次的廣告企劃名為#ValentinoEmpathy，顧名思義訴求喚起大眾的「同理心」。Pierpaolo Piccioli一直希望透過他的時裝設計作品表達多元共融的夢想世界，他深信雖然我們在疫情當下難以交流接觸，但憑藉人類豐富的情感仍可透過同理心互通心意、互相扶持，變得更團結、堅強。在保持社交距離的狀況下，「同理心」是不被限制的，他也希望藉此頌揚不分國界、不受地域或觀念限制的一體化精神。