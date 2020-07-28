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躺在家裡地板也能拍 舒淇、葛妮絲參與VALENTINO新廣告

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
媒體創作人Janet Mock。圖／VALENTINO提供
媒體創作人Janet Mock。圖／VALENTINO提供

新冠肺炎影響所造成的改變持續進行中，前幾天我們才看到PRADA今年秋冬形象廣告改以後台記錄照結合公益拍賣的模式，現在VALENTINO也推出了全新的秋冬系列廣告企劃，以品牌從未嘗試的模式呈現，邀請包括舒淇、葛妮絲派特洛、超模娜歐蜜坎貝兒、劉雯等多位品牌摯友名人自行操刀拍攝，由他們身邊的至親好友掌鏡，打造最真實的人物肖像。

由創作總監Pierpaolo Piccioli構思和策劃，這次的廣告企劃名為#ValentinoEmpathy，顧名思義訴求喚起大眾的「同理心」。Pierpaolo Piccioli一直希望透過他的時裝設計作品表達多元共融的夢想世界，他深信雖然我們在疫情當下難以交流接觸，但憑藉人類豐富的情感仍可透過同理心互通心意、互相扶持，變得更團結、堅強。在保持社交距離的狀況下，「同理心」是不被限制的，他也希望藉此頌揚不分國界、不受地域或觀念限制的一體化精神。

參與本次企劃的名人有舒淇、唐嫣、葛妮絲派特洛，還有蘿拉鄧恩與其子埃勒里哈波、超模劉雯、娜歐蜜坎貝兒、維多利亞伽里蒂、知名饒舌歌手Ghali和裘德洛兒子瑞佛蒂洛等人，他們都身著VALENTINO秋冬系列造型入鏡，拍攝場景有泳池、路邊、草地或家裡的地板，不少人照片上也標註了每一位「掌鏡人」與相中人的關係。此外，參與的每個名人都會捐出拍攝酬金，將100萬歐元的善款撥捐位於義大利全國抗疫樞紐—羅馬的Lazzaro Spallanzani醫院，品牌也計畫與其合作開展中、長期項目，以應對不同階段的疫情大流行。

唐嫣。圖／VALENTINO提供
唐嫣。圖／VALENTINO提供
劉雯。圖／VALENTINO提供
劉雯。圖／VALENTINO提供
裘德洛兒子瑞佛蒂洛。圖／VALENTINO提供
裘德洛兒子瑞佛蒂洛。圖／VALENTINO提供
蘿拉鄧恩兒子Ellery Walker Harper。圖／VALENTINO提供
蘿拉鄧恩兒子Ellery Walker Harper。圖／VALENTINO提供
超模Christy Turlington。圖／VALENTINO提供
超模Christy Turlington。圖／VALENTINO提供
葛妮絲派特洛。圖／VALENTINO提供
葛妮絲派特洛。圖／VALENTINO提供
義大利饒舌歌手Ghali。圖／VALENTINO提供
義大利饒舌歌手Ghali。圖／VALENTINO提供
超模Adut Akech。圖／VALENTINO提供
超模Adut Akech。圖／VALENTINO提供
超模娜歐蜜坎貝兒。圖／VALENTINO提供
超模娜歐蜜坎貝兒。圖／VALENTINO提供
創意總監Pierpaolo Piccioli。圖／VALENTINO提供
創意總監Pierpaolo Piccioli。圖／VALENTINO提供
超模維多利亞伽里蒂。圖／VALENTINO提供
超模維多利亞伽里蒂。圖／VALENTINO提供
男模Anwar Hadid。圖／VALENTINO提供
男模Anwar Hadid。圖／VALENTINO提供
VALENTINO推出名為#ValentinoEmpathy的秋冬廣告企劃。圖／VALENTINO提供
VALENTINO推出名為#ValentinoEmpathy的秋冬廣告企劃。圖／VALENTINO提供
蘿拉鄧恩。圖／VALENTINO提供
蘿拉鄧恩。圖／VALENTINO提供
超模Mariacarla Boscono。圖／VALENTINO提供
超模Mariacarla Boscono。圖／VALENTINO提供
西班牙女演員Rossy de Palma。圖／VALENTINO提供
西班牙女演員Rossy de Palma。圖／VALENTINO提供
舒淇。圖／VALENTINO提供
舒淇。圖／VALENTINO提供

廣告 品牌 疫情

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