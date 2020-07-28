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「中衛迷彩口罩」來了！蝦皮購物7/29中午限量開賣4品牌醫療口罩
暑假期間不少景點人潮湧現，因出遊時較難遵守安全社交距離，提醒大眾還是維持配戴口罩、勤洗手的習慣。蝦皮購物除了維持每天下午5點皆會在蝦皮超市限量開賣MIT淨新口罩，更宣布將於7月29日中午12點在蝦皮24h限量開賣中衛、順易利、宏瑋、恆大等4個品牌共8款醫療口罩，除了有討論度超高的中衛迷彩雙色口罩之外，指定口罩更開放可以購買5盒，讓消費者可一次補足高達300片口罩庫存，皆為限量售完為止。
蝦皮24h將於7月29日中午12點限量開賣的醫療口罩包括中衛醫療口罩－天空藍一盒50入裝售價300元，每人限購一盒；中衛醫療口罩－迷彩雙色一盒50入裝售價300元，每人限購一盒；順易利醫療口罩一盒50入裝售價399元，每人限購5盒；宏瑋醫療口罩一盒50入裝售價429元，藍、綠、灰等3色隨機出貨，每人限購5盒；恆大優衛醫用口罩一盒50入裝售價399元，每人限購5盒。
蝦皮超市每天下午5點開賣的淨新醫療口罩一盒50入裝售價350元，限量售完為止。
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