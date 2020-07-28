7-11「第3波振興三倍券預購」可享4大獨家回饋

第3波「振興三倍券」超商預購將於8月1日至8月7日開跑，期間每天上午9點至晚上10點皆可至超商機台預購，7－ELEVEN於第3波「振興三倍券」預購推出4大獨家回饋，分別為7－ELEVEN 100元現金抵用券、星巴克美式咖啡好友分享券一張、使用icash Pay或icash2.0支付加贈40點OPEN POINT、結帳當下當筆享CITY CAFE 大杯拿鐵第2杯半價，開放預購期間到7－ELEVEN ibon機台首頁點選「振興三倍券專區」，插入健保卡、輸入手機號碼確認資料後，持小白單到櫃台結帳，可使用現金、信用卡、電子票證、電子支付預付1,000元，8月15日至8月31日期間每天上午9點至晚上10點即可回原店領取。

7－ELEVEN於第3波「振興三倍券」預購推出的4大獨家回饋包括預購並結帳成功就送7－ELEVEN 100元購物金抵用券，將提供2張50元抵用券，8月15日起回原店領取「振興三倍券」即可配搭使用，使用期限至9月8日、單筆消費限使用1張；預購「振興三倍券」結帳當下當筆可享CITY CAFE大杯拿鐵第2杯半價優惠，限8月7日前，每人限購一組；