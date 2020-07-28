洋溢幸福氛圍！嬌蘭香水專屬刻印、雅頓推白茶甜橘淡香

火熱熱的夏天，濃情蜜意正盛，香味也要跟著帶來幸福感。法國嬌蘭推出七夕情人節專屬刻印服務，以花草水語淡香水、藝術沙龍高訂香水，打造客製化的專屬感；伊麗莎白雅頓則推出白茶香水的新香味，以「白茶花漾甜橘淡香水」帶來果香感，清新迎來夏日愛戀的味道。

嬌蘭為情人們推出獨特設計，8月1日至31日，在全台指定百貨櫃點、線上官方旗艦店，購買任一款藝術沙龍頂級訂製精品香水，可享有香水瓶身刻字服務；同時段於線上官方旗艦店，購買任一瓶75ml花草水語淡香水，也同樣有香水瓶刻字服務，送出最完美的心意。

雅頓從2017年起，推出經典的白茶香水，從細緻的白茶中，找尋優雅感，2020年新出白茶花漾甜橘淡香水，以柑橘與麝香，帶來充滿活力的幸福感。該款香水靈感來自柑橘樹，調香師Gil Clavien表示，當初在西西里島旅行時，聞著柑橘樹的香味，也與朋友們一起啜茶，因此這款香氣，希望帶給大家幸福感，也帶著大家去旅行。