聽新聞
test
0:00 / 0:00
洋溢幸福氛圍！嬌蘭香水專屬刻印、雅頓推白茶甜橘淡香
火熱熱的夏天，濃情蜜意正盛，香味也要跟著帶來幸福感。法國嬌蘭推出七夕情人節專屬刻印服務，以花草水語淡香水、藝術沙龍高訂香水，打造客製化的專屬感；伊麗莎白雅頓則推出白茶香水的新香味，以「白茶花漾甜橘淡香水」帶來果香感，清新迎來夏日愛戀的味道。
嬌蘭為情人們推出獨特設計，8月1日至31日，在全台指定百貨櫃點、線上官方旗艦店，購買任一款藝術沙龍頂級訂製精品香水，可享有香水瓶身刻字服務；同時段於線上官方旗艦店，購買任一瓶75ml花草水語淡香水，也同樣有香水瓶刻字服務，送出最完美的心意。
雅頓從2017年起，推出經典的白茶香水，從細緻的白茶中，找尋優雅感，2020年新出白茶花漾甜橘淡香水，以柑橘與麝香，帶來充滿活力的幸福感。該款香水靈感來自柑橘樹，調香師Gil Clavien表示，當初在西西里島旅行時，聞著柑橘樹的香味，也與朋友們一起啜茶，因此這款香氣，希望帶給大家幸福感，也帶著大家去旅行。
白茶花漾甜橘淡香水前調以柑橘、佛手柑與檸檬等，喚醒感官，中調有橙花、茉莉花、白茶等，帶來濃郁香氣，最後以麝香、雪松等，創造熱情感。瓶身以白色為主，簡約又迷人。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言