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「返校展」好康加碼！邀台灣民眾「酷涼」迎鬼月

聯合新聞網 / 聯合數位文創
「返校 實境體驗展」八月份活動送限量黑面膜，有拿有保庇。圖／聯合數位文創提供
「返校 實境體驗展」八月份活動送限量黑面膜，有拿有保庇。圖／聯合數位文創提供

八月即將進入台灣人俗稱的「鬼月」，今夏唯一恐怖體驗活動「返校」也搭上鬼門開熱潮，於八月規劃系列優惠活動，除了挑戰感官刺激，每日都有機會領取限量「酷涼」好康，讓參展民眾在現場頭皮發麻外，「研」面上也「涼感」十足。

「返校 實境體驗展」主打沉浸式體驗，結合場景、演員、聲音等遊戲元素，真實呈現「返校」中虛擬的世界，讓粉絲既期待又怕受傷害，直呼「超逼真！真的跟遊戲做的一樣。」七月因應開展的優惠活動受到熱烈迴響，主辦單位加碼，自八月一日起至八月卅一日止，每日前一百名入場觀眾，即可獲得「提提研 瞬白酷涼黑面膜」一片，現場加入品牌LINE好友，即再贈一片；另外，同一時間只要出示購買「提提研」產品的消費發票至現場購票，即享活動票價三百元，喜歡挑戰刺激的民眾不要錯過。

由聯合數位文創主辦之「返校Detention‧實境體驗展」於即日起至九月廿日在松山文創園區舉行，購票請上udn售票網、Ibon、博客來、Gomaji、ACCUPASS、Niceday或至現場購票，大宗購票優惠另洽客服專線(02)7721-6955 #1(周一至周五 09:00-17:00)。

返校 文創 台灣人

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