突破錶面框架！MAD Gaze Watch全球首創骨傳導智慧手錶

因應現代人快速的生活節奏，智慧型穿戴裝置已相當普及，數位配件周邊商品需求與日俱增，人們習慣利用通勤、運動、開車等紅燈的零碎時間聽音樂、打電話甚至回訊息，智慧型手錶隨之躍升為無可取代的行動秘書，幫助使用者更聰明地處理瑣碎日常。

市面上智慧手錶的品牌及功能選擇廣泛，卻經常遇到一個共同缺點：錶面太小不好操作，觸控不易讓便利性大打折扣。來自香港的MAD Gaze團隊為了解決這個困擾已久的問題，獨家研發出全球首創「骨傳導精準演算法技術」，使用精密的觸覺回饋系統、六軸傳感器陀螺儀和加速度計來感應手部動作的震動波，並透過智能演算法學習多達33種不同手勢，使用者以手指點擊手部指定部位，不需觸控錶面就能快速開啟智慧手錶的所有功能。跳脫一般智慧手錶的錶面侷限，MAD Gaze Watch將操作介面延伸到使用者的手上，突破消費者對智慧型穿戴裝置的想像，如此創新的技術不僅獲得全球專利，更在一個半月內創下美國募資金額突破千萬、全球累積銷售超過10,000支的佳績，成為2020備受矚目的新型態智慧手錶。