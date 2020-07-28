聽新聞
test
0:00 / 0:00

12種哈根達斯＋百種食材！「夯麻辣」鍋物、燒肉吃到飽

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
店內供應有12種口味的哈根達斯冰淇淋。圖／天外天提供
店內供應有12種口味的哈根達斯冰淇淋。圖／天外天提供

台北老字號麻辣火鍋「天外天」，將於7月29日於西門町商圈全新推出餐飲品牌「夯麻辣」，可讓客人一次享受麻辣鍋物＋無煙燒肉的用餐型態。夯麻辣不僅打造有「動態光影藝術樓梯」等打卡必備元素，同時還新增阿拉伯藍鑽蝦、剝皮辣椒豬等5種全新食材。為慶祝開幕，店內也有滿千送百、打卡送戰斧豬等慶祝方案。也因店長叫做「柏青」，因此民眾姓名中若有「柏」或「青」，再加送天使紅蝦。

開業已近30年的天外天，此次將原本的西門店重新轉型成為「夯麻辣」吃到飽餐廳，同時提供麻辣鍋物與無煙燒肉。店內特別以莫蘭迪綠為主要色調，打造出適合民眾打卡的清新用餐空間。而且不同於傳統的靜態模式，還特別於門口的樓梯間，以動態投影的科技，打造出不斷變化場景的動態打卡空間，增添拍照時的魔幻感。

針對食材部份，「夯麻辣」以天外天的菜單為基礎，提供超過百樣食材，而且配合「鍋物＋燒肉」的用餐型態，再加碼新推出剝皮辣椒豬、鹽烤日本山藥、沙爹羊肩排、青蔥霜降牛排、阿拉伯藍鑽蝦等5種全新食材供民眾嘗鮮。同時夯麻辣還打造出「飲料BAR」，提供多款汽水、茶飲，甚至還有法國可倫堡1664白啤酒、夏日蜜蘋果酒（藍莓）、復古津津蘆筍汁、嘉士伯啤酒等消暑聖品，總數達25款，並常備12種口味的哈根達斯冰淇淋，連季節限定的哈密瓜、芒果雪酪、覆盆子口味都吃得到，亦有義美黑糖珍奶冰棒、曠世奇派等冰品，通通都是無限供應，每人599元起。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

為慶祝夯麻辣開幕，店內推出5套慶祝優惠方案。試營運首3日（7月29日至7月31日）期間，消費即贈精美小禮物（每日限30份）；8月1日至8月15日期間，夯麻辣、天外天無煙燒肉、天外天麻辣鍋物等3店共同推出「滿千送百」的慶祝活動。民眾消費並參與粉絲團貼文活動，加贈戰斧豬或無骨牛一份；參與Google評論活動，即贈黑糖芝士珍珠冰沙；當月壽星亦可憑證件獲得生日禮。另外因夯麻辣店長叫做「柏青」，民眾若姓名中有「柏」或「青」任一字（同音即可），即贈天使紅蝦一份。

【夯麻辣精緻火鍋無煙燒肉】

地址：台北市萬華區昆明街76號

電話：（02）2314-0018

店內供應約百款食材，均是無限供應。圖／天外天提供
店內供應約百款食材，均是無限供應。圖／天外天提供
使用動態投影科技所打造的打卡空間，場景會不斷變化。圖／天外天提供
使用動態投影科技所打造的打卡空間，場景會不斷變化。圖／天外天提供
夯麻辣採鍋物＋燒肉的用餐型態。圖／天外天提供
夯麻辣採鍋物＋燒肉的用餐型態。圖／天外天提供

火鍋 冰品

延伸閱讀

金門驚現粉紅魚池民眾打卡拍照 初判是藻類惹的禍

台中／富田和牛燒肉 超值豪華一個人也能吃燒肉！

請你免費吃181天「牛五花」！燒肉LIKE進駐宏匯廣場

和牛＋70種菜色吃到飽688！「和牛祭」7/28開幕送龍蝦

相關新聞

鳥禽主題工藝腕表 雅克德羅、江詩丹頓 一展靈動輕快

身為陸行的生物，在空中飛躍的鳥禽，常成為人們豔羨的對象。在樹梢林間躍動的身影，更時而化成騷人墨客的靈感泉源，又或是透過高...

7-11「第3波振興三倍券預購」可享4大獨家回饋

第3波「振興三倍券」超商預購將於8月1日至8月7日開跑，期間每天上午9點至晚上10點皆可至超商機台預購，7－ELEVEN...

洋溢幸福氛圍！嬌蘭香水專屬刻印、雅頓推白茶甜橘淡香

火熱熱的夏天，濃情蜜意正盛，香味也要跟著帶來幸福感。法國嬌蘭推出七夕情人節專屬刻印服務，以花草水語淡香水、藝術沙龍高訂香...

12種哈根達斯＋百種食材！「夯麻辣」鍋物、燒肉吃到飽

台北老字號麻辣火鍋「天外天」，將於7月29日於西門町商圈全新推出餐飲品牌「夯麻辣」，可讓客人一次享受麻辣鍋物＋無煙燒肉的...

仲夏的流星雨 朗格Saxonia Thin讓霎那也永恆

世界上最美的事物，總不會永恆，唯有無法重來，才顯彌足珍貴。2020眼下出國旅遊已是不可能，但天上的流星卻是肉眼得見的奇蹟...

量販中元節超前部署 家樂福結合在地小農 愛買推大包裝零食

迎接中元節大檔，量販紛紛超前部署推出祭拜必備大包裝商品優惠，同時也看好今年因振興三倍券帶動的買氣比往年更旺，加碼推出加倍...

走跳世界／茱麗葉城堡莊園 探索隱世生活美學

在每一段旅程當中，旅人除了欣賞美景、品嘗美食之餘，往往更渴望在旅程中可以獲得更充實的收穫、心靈上的滿足。

「黑糖珍奶雪糕」登杜娃黎波IG　網友嗨：From Taiwan

又有台灣的特色美食被世界看到了！知名歌手杜娃．黎波（Dua Lipa）在台灣時間7月27日晚間，於個人臉書與IG放上「小...

肯德基「黑糖珍奶蛋撻、快炒三杯喀啦雞腿堡」回來了

繼椒香麻辣脆雞、紐奧良咔滋雞皮等產品陸續回歸後，肯德基再度將「快炒三杯喀啦雞腿堡」、「黑糖珍奶蛋撻」強勢回歸，透過限時販...

一次吃牛豬雞鴨4種肉！必勝客「肉肉多比薩島」集合啦

近期推出多款特色比薩的「必勝客」，今夏集結德國豬腳、秘製烤鴨等4種不同肉品，以拼盤的設計概念，推出全新口味的「集合啦肉肉...

準備買起來！7月29日國際唇膏日各品牌優惠整理

一年一度的國際唇膏日又要到了，許多品牌也趁勢推出優惠活動，想嘗試新色或是擁有熱賣人氣色選的人千萬不要錯過這個機會，出門購...

2020台版「米其林指南」前進台中 8月24日公布名單

因為新冠肺炎疫情延後發表的《米其林指南》，透過官方網站宣告，今年的美食指南將於8月24日在台中歌劇院發表，這不但是台灣第...

熱門新聞

威力彩史上最高頭獎開出！台北大安、南投兩人平分31.2億

億萬富翁是你嗎？威力彩中獎號碼出爐 頭獎上看31.7億

威力彩開在紫南宮旁邊68公尺！彩券行老闆曝心聲

威力彩31億落誰家？「3星座」不買太可惜 幸運方位大公開

桃園登革熱群聚再擴大！增7例確診 皆為同一起群聚

桃園爆發登革熱社區感染 衛生局再篩出8人陽性反應

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。