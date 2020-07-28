12種哈根達斯＋百種食材！「夯麻辣」鍋物、燒肉吃到飽

台北老字號麻辣火鍋「天外天」，將於7月29日於西門町商圈全新推出餐飲品牌「夯麻辣」，可讓客人一次享受麻辣鍋物＋無煙燒肉的用餐型態。夯麻辣不僅打造有「動態光影藝術樓梯」等打卡必備元素，同時還新增阿拉伯藍鑽蝦、剝皮辣椒豬等5種全新食材。為慶祝開幕，店內也有滿千送百、打卡送戰斧豬等慶祝方案。也因店長叫做「柏青」，因此民眾姓名中若有「柏」或「青」，再加送天使紅蝦。

開業已近30年的天外天，此次將原本的西門店重新轉型成為「夯麻辣」吃到飽餐廳，同時提供麻辣鍋物與無煙燒肉。店內特別以莫蘭迪綠為主要色調，打造出適合民眾打卡的清新用餐空間。而且不同於傳統的靜態模式，還特別於門口的樓梯間，以動態投影的科技，打造出不斷變化場景的動態打卡空間，增添拍照時的魔幻感。

針對食材部份，「夯麻辣」以天外天的菜單為基礎，提供超過百樣食材，而且配合「鍋物＋燒肉」的用餐型態，再加碼新推出剝皮辣椒豬、鹽烤日本山藥、沙爹羊肩排、青蔥霜降牛排、阿拉伯藍鑽蝦等5種全新食材供民眾嘗鮮。同時夯麻辣還打造出「飲料BAR」，提供多款汽水、茶飲，甚至還有法國可倫堡1664白啤酒、夏日蜜蘋果酒（藍莓）、復古津津蘆筍汁、嘉士伯啤酒等消暑聖品，總數達25款，並常備12種口味的哈根達斯冰淇淋，連季節限定的哈密瓜、芒果雪酪、覆盆子口味都吃得到，亦有義美黑糖珍奶冰棒、曠世奇派等冰品，通通都是無限供應，每人599元起。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

為慶祝夯麻辣開幕，店內推出5套慶祝優惠方案。試營運首3日（7月29日至7月31日）期間，消費即贈精美小禮物（每日限30份）；8月1日至8月15日期間，夯麻辣、天外天無煙燒肉、天外天麻辣鍋物等3店共同推出「滿千送百」的慶祝活動。民眾消費並參與粉絲團貼文活動，加贈戰斧豬或無骨牛一份；參與Google評論活動，即贈黑糖芝士珍珠冰沙；當月壽星亦可憑證件獲得生日禮。另外因夯麻辣店長叫做「柏青」，民眾若姓名中有「柏」或「青」任一字（同音即可），即贈天使紅蝦一份。

【夯麻辣精緻火鍋無煙燒肉】

地址：台北市萬華區昆明街76號