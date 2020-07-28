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仲夏的流星雨 朗格Saxonia Thin讓霎那也永恆
世界上最美的事物，總不會永恆，唯有無法重來，才顯彌足珍貴。2020眼下出國旅遊已是不可能，但天上的流星卻是肉眼得見的奇蹟美景：一如從7月17日開始、持續到8月24日的英仙座（Perseus）流星。這場流星雨的最高峰期為8月12日，屆時每小時約有100顆流星在天上瞬間閃耀。想將流星暫停片刻？無疑癡人說夢，但擁有一枚藍色中透亮宛如星光點點的朗格（A.Lange & Söhne）砂金石Saxonia Thin腕表？這便容易多了。
39毫米的白金表殼內乘載了L.093.1手動上鍊機芯，並齊備德國高級製表的特色：從3/4夾板、德國銀夾板上的手工雕花，一應俱全，也是朗格身為高級品的入門款式；而特別使用的砂金石表面，其本體是經人工合成的砂金玻璃，所以會自然反射微小但細膩的白色毫光。於此同時，經「二次組裝」僅2.9毫米厚度、所以配上Saxonia Thin之名的L.093.1手上鍊機芯，還經五方位調校。
想更奢華些？同樣使用砂金石表面的還有海瑞溫斯頓（Harry Winston）的靜夜系列逆跳秒針自動腕表。39毫米表面也使用了砂金石，表面下半部再鑲嵌七顆鑽石，用以顯示60秒逆跳的小秒針，同時表圈、表耳、時標也悉數鑲嵌鑽石，相形之下，砂金石的「星芒」僅是點綴，鑽石才是夜空的真正亮點；另外歐米茄（OMEGA）則相對「小家碧玉」，29毫米的星座女表同樣採用砂金石表面，但使用金質表圈、半金表帶，而且機芯使用了經過大師天文台認證的8700/8701大師天文台機芯，聰慧可以不必外顯，巧納於「芯」。
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