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量販中元節超前部署 家樂福結合在地小農 愛買推大包裝零食

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
愛買量販今年引進近100款箱裝、澎湃包中元拜拜商品，活動期間全館上萬件商品最低4.6折起。圖／愛買量販提供
愛買量販今年引進近100款箱裝、澎湃包中元拜拜商品，活動期間全館上萬件商品最低4.6折起。圖／愛買量販提供

迎接中元節大檔，量販紛紛超前部署推出祭拜必備大包裝商品優惠，同時也看好今年因振興三倍券帶動的買氣比往年更旺，加碼推出加倍優惠，讓消費者趁著中元檔期搶好康。

據統計，目前於家樂福賣場內使用振興三倍劵消費的金額已高達6億元，強大的消費力可預期中元節會有另一波驚人的消費高峰，讓家樂福全面動員量販、便利購超市與線上購物，並集結台灣超過10個縣市在地小農特色商品，提前1個月進入中元檔期活動。

第一波7月29日至9月2日止，推出家樂福熱賣明星連續5週每週近10支商品會員專屬特價、上百支商品買一送一、指定商品紅利點數10倍送，還有8月1日限時當天量販單筆消費滿2,000元、便利購超市單筆滿1,000元、線上購物7月31日至8月1日單筆滿2,000元，即可獲得9折折扣金額現金折價劵，結合家樂福振興澎湃包滿千折百優惠、自有品牌會員日滿額贈、玉山家樂福聯名卡、綁定家樂福錢包App回饋，6.1折起，多重折扣讓民眾荷包省更大。另外針對中元普渡需求，家樂福也獨家推出「好棒棒特別乖澎派分享箱」與「好棒棒特別ㄋㄟ牛奶餅」，不僅越拜越安心還甜在心裡。

愛買量販中元大檔也將開跑，7月29日至9月2日全館上萬件商品最低4.6折起，除了特別引進近100項深受消費者青睞的大包裝商品外，並獨家推出「泡麵/麵條DM商品單筆滿288元送30元」、「包裝米單筆滿299元送30元」，兩大中元熱門品類享優惠價，再享滿額送現金折價券。

持續看好三倍券商機，愛買今年中元檔期再推出會員日購活動，8月2、15、16日HAPPY GO會員滿2,000元享9折，折扣金額以現金抵用券贈送，最高回饋300元，刷多家指定銀行包括遠銀、台北富邦、一銀、玉山、星展等銀行再加送100元抵用現金券，刷台灣銀行加碼120元，刷台中銀行更獨家加碼200元，數量有限送完為止。

「大包裝零食商品」為中元節主力熱銷商品之一，愛買量販今年引進近100款箱裝、澎湃包中元拜拜商品，其中更包含義美天然取向綜合蘇打餅乾箱、盛香珍蝴蝶派、華元Aircorn空氣玉米脆餅組合包、HANXIN韓辛蜜汁辣雞海苔等多款量販獨家款，吸引零食控買不停。另外，愛買也發現近期「飲料小箱箱購」銷量成長最多，由24入變成12入，飲料箱裝售價139元起，更多選擇同時也減輕小家庭庫存壓力。

家樂福獨家推出「好棒棒特別乖澎派分享箱」與「好棒棒特別ㄋㄟ牛奶餅」，最適合中元普渡使用。圖／家樂福提供
家樂福獨家推出「好棒棒特別乖澎派分享箱」與「好棒棒特別ㄋㄟ牛奶餅」，最適合中元普渡使用。圖／家樂福提供
家樂福中元節敬台灣渡平安，集結台灣超過10個縣市在地小農特色商品，提前1個月推出中元檔期優惠活動。圖／家樂福提供
家樂福中元節敬台灣渡平安，集結台灣超過10個縣市在地小農特色商品，提前1個月推出中元檔期優惠活動。圖／家樂福提供
原萃冷萃好茶分享組450ml×12瓶，原價299元，特價259元。圖／愛買量販提供
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家樂福 愛買

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