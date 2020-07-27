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「黑糖珍奶雪糕」登杜娃黎波IG 網友嗨：From Taiwan
又有台灣的特色美食被世界看到了！知名歌手杜娃．黎波（Dua Lipa）在台灣時間7月27日晚間，於個人臉書與IG放上「小美焙炒黑糖珍奶雪糕」的照片，並且備註「甜蜜」（sumfing sweet）。不僅點讚數快速破萬，更有不少台灣粉絲留言「this is from Taiwan」、「it's from Taiwan~yummy」，均感到相當興奮。
曾經獲得葛萊美獎最佳新人、最佳舞曲錄製，還有全英音樂獎最佳英國女歌手、突破性藝人等大獎的杜娃．黎波，乃是當代人氣女歌手，在全球都擁有廣大的歌迷，目前個人IG累積有超過4,900萬名追蹤者，臉書亦有近620萬人在追蹤。2018年9月時，杜娃．黎波曾於台北開設演唱會，當時也於台灣品嚐小籠包等小吃。
此次杜娃．黎波於個人社群網站PO出的「小美焙炒黑糖珍奶雪糕」，乃是小美近年推出的人氣跨界商品，標榜以焦香黑糖混合濃郁奶香，再搭配Q彈珍珠，讓風味及口感更加升級。不只網路討論度高，許多網紅也都曾拍攝開箱影片。此次杜娃．黎波公開讚賞黑糖珍奶雪糕，不只讓台灣粉絲感到開心，也有粉絲留言詢問在哪裡才買得到，讓台灣的甜品文化，再度成為網路新焦點。
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