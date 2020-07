「黑糖珍奶雪糕」登杜娃黎波IG　網友嗨：From Taiwan

又有台灣的特色美食被世界看到了!知名歌手杜娃.黎波(Dua Lipa)在台灣時間7月27日晚間,於個人臉書與IG放上「小美焙炒黑糖珍奶雪糕」的照片,並且備註「甜蜜」(sumfing sweet)。不僅點讚數快速破萬,更有不少台灣粉絲留言「this is from Taiwan」、「it's from Taiwan~yummy」,均感到相當興奮。

曾經獲得葛萊美獎最佳新人、最佳舞曲錄製,還有全英音樂獎最佳英國女歌手、突破性藝人等大獎的杜娃.黎波,乃是當代人氣女歌手,在全球都擁有廣大的歌迷,目前個人IG累積有超過4,900萬名追蹤者,臉書亦有近620萬人在追蹤。2018年9月時,杜娃.黎波曾於台北開設演唱會,當時也於台灣品嚐小籠包等小吃。