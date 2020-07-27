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肯德基「黑糖珍奶蛋撻、快炒三杯喀啦雞腿堡」回來了

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
黑糖珍奶蛋撻，每盒6入裝，售價270元。圖／肯德基提供
黑糖珍奶蛋撻，每盒6入裝，售價270元。圖／肯德基提供

繼椒香麻辣脆雞、紐奧良咔滋雞皮等產品陸續回歸後，肯德基再度將「快炒三杯喀啦雞腿堡」、「黑糖珍奶蛋撻」強勢回歸，透過限時販售的型態，讓粉絲們重溫創意台菜與經典甜品的滋味。

曾於今年2月短暫登場的「快炒三杯喀啦雞腿堡」，此次增量回歸，每口都能吃得到三杯杏鮑菇風味醬汁與咔啦雞腿排的搭配，就算一個人也能輕鬆獨享快炒三杯的滋味，單點每份119元，另外還有搭配中杯飲品120元的嘗鮮券優惠，以及個人套餐、XL套餐、雙人餐、歡聚同樂餐等不同組合，每套139～499元。限時於7月28日至8月31日期間，於全台門市供應。（淡水竹圍、淡水中山、中和興南、中和福祥、台中後車站、台中站前、鳳山五甲一、鳳山青年除外）

同樣再度回歸的「黑糖珍奶蛋撻」，以手作163層的酥脆蛋撻皮，配上黑糖葡式奶蛋餡、斯里蘭卡錫蘭奶茶卡士達，以及波霸珍珠交織而成。不同於之前的上午開爐時間，此次回歸改為下午3點出爐。限時於7月28日至8月31日期間，限定於全台50間門市販售，每日下午2點開放預購，3點開賣。每盒6入裝，售價270元。

快炒三杯喀啦雞腿堡，單點每份119元。圖／肯德基提供
快炒三杯喀啦雞腿堡，單點每份119元。圖／肯德基提供

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