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一次吃牛豬雞鴨4種肉！必勝客「肉肉多比薩島」集合啦

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
集結4種不同肉系口味的「集合啦肉肉多比薩島」，每個399元。圖／必勝客提供
集結4種不同肉系口味的「集合啦肉肉多比薩島」，每個399元。圖／必勝客提供

近期推出多款特色比薩的「必勝客」，今夏集結德國豬腳、秘製烤鴨等4種不同肉品，以拼盤的設計概念，推出全新口味的「集合啦肉肉多比薩島」，一次就能品嚐到4種各具特色的口味，7月28日起限時開賣。

「集合啦肉肉多比薩島」以經典的鬆厚餅皮為基礎，配料則共區分為4個口味區塊。「德國豬腳」是以軟嫩的豬腳切片，搭配上德國酸菜；「秘製烤鴨」則是鋪滿了蒜香鴨胸肉片；「熔岩牛柳」以紐西蘭牛肉為主角，再以黑胡椒醬汁調味；至於「黃金脆雞」則是能吃得到外皮金黃的香酥雞塊。單點大比薩每個399元。另外還有「美味集合啦套餐」，包含有集合啦肉肉多比薩島、外帶大比薩或外送小比薩，以及厚燒醬烤4排與1.25公升可樂，每套888元。

業者表示，近期日系無人島遊戲當道，因此繼京都宇治金時比薩、一魂入口拉麵比薩之後，本次結合夏日、島嶼與比薩的概念，以及4種新口味的配料，設計出集合啦肉肉多比薩島，藉此滿足嗜肉型消費者的喜好。估計將於7月28日至8月31日期間限時供應。

搭配有外帶大比薩／外送小比薩與厚燒醬烤4排、1.25公升可樂的「美味集合啦套餐」，每套888元。圖／必勝客提供
搭配有外帶大比薩／外送小比薩與厚燒醬烤4排、1.25公升可樂的「美味集合啦套餐」，每套888元。圖／必勝客提供

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