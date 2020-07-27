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鳥禽主題工藝腕表 雅克德羅、江詩丹頓 一展靈動輕快
身為陸行的生物，在空中飛躍的鳥禽，常成為人們豔羨的對象。在樹梢林間躍動的身影，更時而化成騷人墨客的靈感泉源，又或是透過高級鐘表的表面工藝，捕捉或輕盈或雀躍，飛翔或停駐的心動一瞬。
產量少、但專攻頂級收藏家的雅克德羅（Jaquet Droz）是琺瑯表的名家，「彩繪玻璃琺瑯（Pique-à-jour enamel）」，對他們並不困難，並被運用在Petite Heure Minute「Smalta Clara Cobibri」蜂鳥腕表之上。最早歷史可朔及1500年前的彩繪玻璃琺瑯，琺瑯的釉料藉由極細的金屬絲線區隔、形成圖案，一只蜂鳥展現了或翠綠或鮮紅交織而成的斑斕羽毛，而靈動的大眼尤其傳神。琺瑯油亮、幾可透光，正是「彩繪玻璃」的名稱由來。表面共有藍綠和紅兩種顏色，機芯使用6150自動上鍊機芯，表殼皆為貴金屬並鑲鑽，兩色各全世界限量八只。
江詩丹頓（Vacheron Constantin）今年閣樓工匠系列旗下也有一套四只的The Singing Birds腕表。貌似逆跳、實則採用「衛星小時」轉盤顯示的1120自動上鍊機芯。冠藍鳥、藍山雀、蜂鳥與知更鳥，分別棲息在40毫米的白K金表面中，並以內填琺瑯製造。琺瑯大師先在金屬底部的表面鑿出較薄的凹槽，再以毛刷將釉彩填入凹槽，上色時還需借助顯微鏡，正因為四款腕表的圖案繁複、色彩豐富且生動自然，這意味了燒製與上釉過程的益發繁瑣，所以四款腕表各自限量一只？想來合情合理。
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