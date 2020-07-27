鳥禽主題工藝腕表 雅克德羅、江詩丹頓 一展靈動輕快

身為陸行的生物，在空中飛躍的鳥禽，常成為人們豔羨的對象。在樹梢林間躍動的身影，更時而化成騷人墨客的靈感泉源，又或是透過高級鐘表的表面工藝，捕捉或輕盈或雀躍，飛翔或停駐的心動一瞬。

產量少、但專攻頂級收藏家的雅克德羅（Jaquet Droz）是琺瑯表的名家，「彩繪玻璃琺瑯（Pique-à-jour enamel）」，對他們並不困難，並被運用在Petite Heure Minute「Smalta Clara Cobibri」蜂鳥腕表之上。最早歷史可朔及1500年前的彩繪玻璃琺瑯，琺瑯的釉料藉由極細的金屬絲線區隔、形成圖案，一只蜂鳥展現了或翠綠或鮮紅交織而成的斑斕羽毛，而靈動的大眼尤其傳神。琺瑯油亮、幾可透光，正是「彩繪玻璃」的名稱由來。表面共有藍綠和紅兩種顏色，機芯使用6150自動上鍊機芯，表殼皆為貴金屬並鑲鑽，兩色各全世界限量八只。