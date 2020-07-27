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準備買起來！7月29日國際唇膏日各品牌優惠整理

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
一年一度的國際唇膏日又要到了，許多品牌也趁勢推出優惠活動。圖／品牌提供
一年一度的國際唇膏日又要到了，許多品牌也趁勢推出優惠活動。圖／品牌提供

一年一度的國際唇膏日又要到了，許多品牌也趁勢推出優惠活動，想嘗試新色或是擁有熱賣人氣色選的人千萬不要錯過這個機會，出門購物前先來看看小編整理的活動資訊吧！

★植村秀

植村秀在7月29日當天推出指定色號贈禮活動，只要在品牌櫃上或官網購買任一款唇膏色號含「7、2、9」的品項，即送迷你版帶有紫粉調的玫瑰色唇膏BG954，全台限量1000支，送完為止。符合條件的色號推薦「無色限粉霧保濕唇膏」的烤茶栗子RD196、暖棕栗子BR782和茶玫瑰OR587等等。另外像是「無色限緞光水潤唇膏」的蜜桃歐蕾 BG942和另外「無色限聚光豐潤唇膏」有素顏救星稱號的冰糖葫蘆色BR784，也是人氣商品。

★NARS

NARS推出期間限定活動，消費者即日起到7月29日至NARS專櫃購買2支「NARS絕對經典唇膏」即贈送絕對讓你感覺物超所值的驚喜激情好禮。「NARS絕對經典唇膏」全系列總共有5大色調72色，並提供奢華霧面 、潤澤水感及慾望柔緞3大質地，非常齊全的品項分類可以依照妝感喜好細細挑選最適合自己需求的款式。

★Bobbi Brown

凡於7月29日至8月2日活動期間至Bobbi Brown芭比波朗櫃點或官網購買任一唇彩商品，即贈送價值1,050元的攜帶式唇刷一支，數量有限兌完為止。而官網也有另外的獨家優惠加碼，任選4支唇彩正貨，就可獲得價值2,806元的迷戀輕吻唇膏迷你4色組。（不與買唇膏贈刷組活動並行）

★3INA

色票霸主3INA即日起至7月29日在全台專櫃與官網推出消費任兩支唇彩商品即可享第二件5折之優惠活動，大推今年新上市超持妝又顯色的「微刺青印色唇釉」。

★Giorgio Armani

Giorgio Armani即將在國際唇膏日7月29日推出限量「盛夏微醺系列」，凡當天於Giorgio Armani線上官方旗艦店購買任兩支「盛夏微醺系列」產品，即可獲得「設計師全能氣墊水粉霜」精巧版一只 。(限量50組，送完為止)

★LAURA MERCIER

LAURA MERCIER 蘿拉蜜思為國際唇膏日即日起至7月31日推出買大送小、驚喜限定組活動，任選一件唇彩商品即可獲得摩登精華唇膏#少女裸粉，另外購買價值2,100元的摩登精華唇膏一支搭護唇膏一支也可享有限定價1,500元的優惠。

★肌膚之鑰

只要在7月29日當天，購買任一肌膚之鑰唇膏 (不含潤唇膏 )，即可享品牌精選色的訂製唇膏迷你版一支，每人限領乙次，數量有限，贈完為止。

★M·A·C

M·A·C於7月29日當天推出滿額贈，至專櫃消費滿新台幣1,000元即可免費獲得明星商品子彈唇膏正貨一支(不挑色)，數量有限，送完為止。

即日起至7月31日任選一件唇彩商品即可獲得摩登精華唇膏#少女裸粉。圖／LAURA MERCIER提供
即日起至7月31日任選一件唇彩商品即可獲得摩登精華唇膏#少女裸粉。圖／LAURA MERCIER提供
專櫃獨家驚喜組合摩登精華唇膏+玫瑰潤唇膏，1,500元。圖／LAURA MERCIER提供
專櫃獨家驚喜組合摩登精華唇膏+玫瑰潤唇膏，1,500元。圖／LAURA MERCIER提供
消費者即日起到7月29日至NARS專櫃購買2支「NARS絕對經典唇膏」即贈送絕對讓你感覺物超所值的驚喜激情好禮。圖／NARS提供
消費者即日起到7月29日至NARS專櫃購買2支「NARS絕對經典唇膏」即贈送絕對讓你感覺物超所值的驚喜激情好禮。圖／NARS提供
只要在7月29日當天，購買任一肌膚之鑰唇膏 (不含潤唇膏 )，即可享品牌精選色的訂製唇膏迷你版一支。圖／肌膚之鑰提供
只要在7月29日當天，購買任一肌膚之鑰唇膏 (不含潤唇膏 )，即可享品牌精選色的訂製唇膏迷你版一支。圖／肌膚之鑰提供
凡於7月29日至8月2日活動期間至Bobbi Brown芭比波朗櫃點或官網購買任一唇彩商品，即贈送價值1,050元的攜帶式唇刷一支，數量有限兌完為止。圖／Bobbi Brown提供
凡於7月29日至8月2日活動期間至Bobbi Brown芭比波朗櫃點或官網購買任一唇彩商品，即贈送價值1,050元的攜帶式唇刷一支，數量有限兌完為止。圖／Bobbi Brown提供
色票霸主3INA即日起至7月29日在全台專櫃與官網推出消費任兩支唇彩商品即可享第二件5折之優惠活動，大推今年新上市超持妝又顯色的「微刺青印色唇釉」。圖／3INA提供
色票霸主3INA即日起至7月29日在全台專櫃與官網推出消費任兩支唇彩商品即可享第二件5折之優惠活動，大推今年新上市超持妝又顯色的「微刺青印色唇釉」。圖／3INA提供
植村秀在7月29日當天推出指定色號贈禮活動，只要在品牌櫃上或官網購買任一款唇膏色號含「7、2、9」的品項，即送迷你版帶有紫粉調的玫瑰色唇膏BG954，全台限量1000支，送完為止。圖／植村秀提供
植村秀在7月29日當天推出指定色號贈禮活動，只要在品牌櫃上或官網購買任一款唇膏色號含「7、2、9」的品項，即送迷你版帶有紫粉調的玫瑰色唇膏BG954，全台限量1000支，送完為止。圖／植村秀提供
7月29日當天於Giorgio Armani線上官方旗艦店購買任兩支「盛夏微醺系列」產品，即可獲得「設計師全能氣墊水粉霜」精巧版一只 。(限量50組，送完為止)。圖／Giorgio Armani提供
7月29日當天於Giorgio Armani線上官方旗艦店購買任兩支「盛夏微醺系列」產品，即可獲得「設計師全能氣墊水粉霜」精巧版一只 。(限量50組，送完為止)。圖／Giorgio Armani提供
Giorgio Armani即將在國際唇膏日7月29日推出限量「盛夏微醺系列」。圖／Giorgio Armani提供
Giorgio Armani即將在國際唇膏日7月29日推出限量「盛夏微醺系列」。圖／Giorgio Armani提供
Giorgio Armani即將在國際唇膏日7月29日推出限量「盛夏微醺系列」。圖／Giorgio Armani提供
Giorgio Armani即將在國際唇膏日7月29日推出限量「盛夏微醺系列」。圖／Giorgio Armani提供
色票霸主3INA即日起至7月29日在全台專櫃與官網推出消費任兩支唇彩商品即可享第二件5折之優惠活動，大推今年新上市超持妝又顯色的「微刺青印色唇釉」。圖／3INA提供
色票霸主3INA即日起至7月29日在全台專櫃與官網推出消費任兩支唇彩商品即可享第二件5折之優惠活動，大推今年新上市超持妝又顯色的「微刺青印色唇釉」。圖／3INA提供
凡於7月29日至8月2日活動期間至Bobbi Brown芭比波朗官網任選4支唇彩正貨，就可獲得價值2,806元的迷戀輕吻唇膏迷你4色組。圖／Bobbi Brown提供
凡於7月29日至8月2日活動期間至Bobbi Brown芭比波朗官網任選4支唇彩正貨，就可獲得價值2,806元的迷戀輕吻唇膏迷你4色組。圖／Bobbi Brown提供
7月29日當天於Giorgio Armani線上官方旗艦店購買任兩支「盛夏微醺系列」產品，即可獲得「設計師全能氣墊水粉霜」精巧版一只 。(限量50組，送完為止)。圖／Giorgio Armani提供
7月29日當天於Giorgio Armani線上官方旗艦店購買任兩支「盛夏微醺系列」產品，即可獲得「設計師全能氣墊水粉霜」精巧版一只 。(限量50組，送完為止)。圖／Giorgio Armani提供
M·A·C於7月29日當天推出滿額贈，至專櫃消費滿新台幣1,000元即可免費獲得明星商品子彈唇膏正貨一支(不挑色)。圖／M·A·C提供
M·A·C於7月29日當天推出滿額贈，至專櫃消費滿新台幣1,000元即可免費獲得明星商品子彈唇膏正貨一支(不挑色)。圖／M·A·C提供

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