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2020台版「米其林指南」前進台中 8月24日公布名單

聯合報 / 記者黃仕揚／台北即時報導
《台北台中米其林指南 2020》將於台中國家歌劇院揭曉名單。圖／摘自米其林指南台灣官網
《台北台中米其林指南 2020》將於台中國家歌劇院揭曉名單。圖／摘自米其林指南台灣官網

因為新冠肺炎疫情延後發表的《米其林指南》，透過官方網站宣告，今年的美食指南將於8月24日在台中歌劇院發表，這不但是台灣第三版的美食評鑑，同時也將是米其林首度前進台中。

今年的《米其林指南》評鑑首次跨出台北，延伸至同樣擁有豐富餐飲文化與活力的台中。官方並稱讚，「從傳統美味太陽餅、全民美食珍珠奶茶，到逢甲夜市裡，各式充滿創意的街頭小吃；從百貨、商場林立、綠園道邊的異國風情餐廳，到藝術風味濃厚、精明一街旁的露天咖啡座——匯集南北、傳統與創新，台中向來擁有獨特而豐富的美食文化。」

《米其林指南》國際總監 Gwendal Poullennec 表示：「《米其林指南》過去三年來發現台灣除了台北以外，還有許多城市都充滿潛力，隨著 2020 年《米其林指南》評鑑及推薦範圍擴大，期望讓世界看見更多的台灣美食魅力。」

屆時，官方也將從下午1點開始透過《台灣米其林指南》官方臉書或《亞洲米其林指南》YouTube 直播公布名單。

《台北台中米其林指南 2020》將於台中國家歌劇院揭曉名單。圖／摘自米其林指南台灣官網
《台北台中米其林指南 2020》將於台中國家歌劇院揭曉名單。圖／摘自米其林指南台灣官網

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