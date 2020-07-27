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浪漫少女必須擁有！寶格麗粉嫩七夕情人節限定發售
今年的七夕情人即將落於國曆八月底，不過有心討好情人，絕對要及早物色禮物。寶格麗（BVLGARI）今年推出七夕情人節限定系列，共有一款珠寶套組和兩款配件套組，即日起限量登場，以粉嫩浪漫的色調打造最甜蜜的七夕。
今年七夕，有「彩寶之王」美譽的寶格麗，特別選擇粉色蛋白石和粉色剛玉，打造Divas’ Dream系列七夕限定款項鍊，以浪漫柔美的色彩重新演繹羅馬卡拉卡拉浴場的扇形馬賽克圖案，彷彿裙擺般輕盈飄逸。限定項鍊套組的珠寶盒上更以繽紛盛放的花卉彩繪成裙擺，勾勒出相呼應的扇形弧度。
配件套組之一為寶格麗2020七夕特別款小牛皮Cabochon肩包及絲巾套組，Serpenti包款標誌性蛇頭搭配粉紫和紫紅，彷彿馬卡龍甜美的色調，撞出溫柔甜美的氛圍，搭配同色系絲巾，可綁在包包上作裝飾。而七夕特別款水蛇皮Cabochon迷你包及手鍊套組，如薰衣草般的粉紫色金屬光澤水蛇皮，既柔美又具個性，金屬鍊帶更裝飾LOVE字母墜飾，搭配的同款水蛇皮手環也裝飾心形吊墜，將愛隨時帶在身上。
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