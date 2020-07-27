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浪漫少女必須擁有！寶格麗粉嫩七夕情人節限定發售

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
寶格麗今年推出七夕情人節限定系列，共有一款珠寶套組和兩款配件套組。圖／寶格麗提供
寶格麗今年推出七夕情人節限定系列，共有一款珠寶套組和兩款配件套組。圖／寶格麗提供

今年的七夕情人即將落於國曆八月底，不過有心討好情人，絕對要及早物色禮物。寶格麗（BVLGARI）今年推出七夕情人節限定系列，共有一款珠寶套組和兩款配件套組，即日起限量登場，以粉嫩浪漫的色調打造最甜蜜的七夕。

今年七夕，有「彩寶之王」美譽的寶格麗，特別選擇粉色蛋白石和粉色剛玉，打造Divas’ Dream系列七夕限定款項鍊，以浪漫柔美的色彩重新演繹羅馬卡拉卡拉浴場的扇形馬賽克圖案，彷彿裙擺般輕盈飄逸。限定項鍊套組的珠寶盒上更以繽紛盛放的花卉彩繪成裙擺，勾勒出相呼應的扇形弧度。

配件套組之一為寶格麗2020七夕特別款小牛皮Cabochon肩包及絲巾套組，Serpenti包款標誌性蛇頭搭配粉紫和紫紅，彷彿馬卡龍甜美的色調，撞出溫柔甜美的氛圍，搭配同色系絲巾，可綁在包包上作裝飾。而七夕特別款水蛇皮Cabochon迷你包及手鍊套組，如薰衣草般的粉紫色金屬光澤水蛇皮，既柔美又具個性，金屬鍊帶更裝飾LOVE字母墜飾，搭配的同款水蛇皮手環也裝飾心形吊墜，將愛隨時帶在身上。

BVLGARI Serpenti Cabochon粉彩撞色七夕限定配件套組，12萬1,900元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Cabochon粉彩撞色七夕限定配件套組，12萬1,900元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Cabochon粉彩撞色七夕限定配件套組，12萬1,900元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Cabochon粉彩撞色七夕限定配件套組，12萬1,900元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Cabochon薰衣草色七夕限定配件套組，10萬9,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Cabochon薰衣草色七夕限定配件套組，10萬9,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Cabochon粉彩撞色七夕限定配件套組，12萬1,900元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Cabochon粉彩撞色七夕限定配件套組，12萬1,900元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas’ Dream系列七夕限定款粉紅蛋白石、粉紅剛玉與鑽石項鍊，11萬9,500元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas’ Dream系列七夕限定款粉紅蛋白石、粉紅剛玉與鑽石項鍊，11萬9,500元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Cabochon薰衣草色七夕限定配件套組，10萬9,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Cabochon薰衣草色七夕限定配件套組，10萬9,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas’ Dream系列七夕限定款粉紅蛋白石、粉紅剛玉與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas’ Dream系列七夕限定款粉紅蛋白石、粉紅剛玉與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Cabochon粉彩撞色七夕限定配件套組，12萬1,900元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Cabochon粉彩撞色七夕限定配件套組，12萬1,900元。圖／寶格麗提供

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