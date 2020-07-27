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自由的身體最美！香奈兒讓舞者穿上運動服 解放傳統舞衣束縛

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
《Inside CHANEL》系列影片今年主軸正是探索香奈兒女士與藝術世界的特殊情誼，全新曝光的第29章主題為「嘉柏麗香奈兒與舞蹈」。圖／香奈兒提供
《Inside CHANEL》系列影片今年主軸正是探索香奈兒女士與藝術世界的特殊情誼，全新曝光的第29章主題為「嘉柏麗香奈兒與舞蹈」。圖／香奈兒提供

藝術與時尚密不可分，彼此相互影響所造就出的美好是不受時空限制並具有超強感染力的。很多人都知道嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）女士透過設計與前衛思想解放女性的衣著限制，但到底是什麼樣的經歷讓她擁有這樣突破性的創作視野？《Inside CHANEL》系列影片今年主軸正是探索香奈兒女士與藝術世界的特殊情誼，全新曝光的第29章主題為「嘉柏麗香奈兒與舞蹈」（GABRIELLE CHANEL & DANCE），片中除了可以看到她的超威交友圈，更可以透過幾個具有時代意義的代表性事件與合作讓大家更了解香奈兒與舞蹈的淵源。

香奈兒女士的愛人Arthur Boy Capel可以說是影響她一生的人物，他們在一起所經歷的種種不只開闊了香奈兒女士的想像力，更成為她日後設計的靈感來源，這其中也包含了對舞蹈世界的熱愛。1913年，他們於巴黎相約欣賞俄羅斯芭蕾舞團創辦人謝爾蓋達基列夫（Serge Diaghilev）創作、史特拉汶斯基（Igor Stravinsky）配樂的作品《春之祭》，備受其前衛表現風格吸引，也許也正是這樣顛覆傳統的演出與香奈兒內心的叛逆與獨特眼光不謀而合，進而促成了她與達基列夫和其他舞蹈界藝術家像是德布西（Debussy）、薩提（Satie）、考克多（Cocteau）等人的知己情誼。1920年《春之祭》劇再度登上舞台，香奈兒女士也低調地送上她的首次贊助。

「永遠要卸下、脫掉，不要添加...沒有比自由的身體更美的。」香奈兒女士曾如此說道。1924年，「咆哮的20年代」諷刺作品《藍色列車 Le Train Bleu》舞劇中的泳者、高爾夫球手、網球選手所穿的運動服都出自她之手，利用極其生活化的真實感服裝讓舞者擺脫舊有舞蹈裝束的束縛，也帶給觀眾新的視覺體驗。之後她為達基列夫1929年推出的第二部創作《阿波羅‧薩耶泰 Apollon Musagete》打造了柔軟絲質長袍戲服，更強化這樣的突破概念，而在1939年蒙地卡羅俄羅斯芭蕾舞團的芭蕾舞劇《巴卡奈爾 Bacchanale》中，也能見到她的設計。

曾追隨舞蹈家凱莉亞西絲學舞，香奈兒女士親身感受了舞蹈解放肢體與心靈的魅力，這也影響了她日後的設計與歷任創意設計者所依循和守護的品牌傳統精神，像是她在1961年春夏高級訂製服系列中所推出的雪紡舞衣洋裝，還有卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld)在2009年為英國國家芭蕾舞團明星舞者伊蓮娜固爾吉茲（Elena Glurdjidze）設計演出《天鵝湖》的羽毛蓬裙，以及維吉妮維婭（Virginie Viard）也曾為芭蕾舞劇《Variations》設計戲服。此外，香奈兒品牌也持續贊助巴黎歌劇院和許多芭蕾舞團。2019年6月莫斯科波修瓦劇院更以香奈兒為名推出芭蕾舞劇，飾演香奈兒女士的舞蹈女伶薩卡洛娃 (Svetlana Zakharova)身穿85件從原始香奈兒設計草圖製作的戲服，以芭蕾舞回顧她的一生。

舞蹈反映出香奈兒女士對女性與魅力的意象投射，而且是「大膽無畏」的。她的摯友達基列夫曾說過：「在我們的芭蕾舞中，舞蹈其實只是其中的一個元素，甚至不是最重要的... 我們在芭蕾舞帶來的革命，並非在舞蹈本身，而是在舞台與服裝上的顛覆。」其講究的整體與概念性的突破精神，也反映出香奈兒女士想要將肢體的自由感與生活注入於她為女性設計服裝造型的企圖。改變不只是單一層面的，而是透過來自不同藝術領域環環相扣的細節特質，成就出具代表性的永恆傳奇。

香奈兒女士在1913年相約欣賞俄羅斯芭蕾舞團創辦人謝爾蓋達基列夫創作的作品《春之祭》，備受其前衛表現風格吸引。圖／香奈兒提供
香奈兒女士在1913年相約欣賞俄羅斯芭蕾舞團創辦人謝爾蓋達基列夫創作的作品《春之祭》，備受其前衛表現風格吸引。圖／香奈兒提供
香奈兒女士與俄羅斯芭蕾舞團創辦人謝爾蓋達基列夫是合作夥伴和摯友。圖／香奈兒提供
香奈兒女士與俄羅斯芭蕾舞團創辦人謝爾蓋達基列夫是合作夥伴和摯友。圖／香奈兒提供
謝爾蓋達基列夫曾說：「我們在芭蕾舞帶來的革命，並非在舞蹈本身，而是在舞台與服裝上的顛覆。」圖／香奈兒提供
謝爾蓋達基列夫曾說：「我們在芭蕾舞帶來的革命，並非在舞蹈本身，而是在舞台與服裝上的顛覆。」圖／香奈兒提供
香奈兒女士和知名舞者謝爾蓋里法爾。圖／香奈兒提供
香奈兒女士和知名舞者謝爾蓋里法爾。圖／香奈兒提供
曾追隨舞蹈家凱莉亞西絲學舞，香奈兒女士親身感受了舞蹈解放肢體與心靈的魅力。圖／香奈兒提供
曾追隨舞蹈家凱莉亞西絲學舞，香奈兒女士親身感受了舞蹈解放肢體與心靈的魅力。圖／香奈兒提供
舞蹈反映出香奈兒女士對女性與魅力的意象投射。圖／香奈兒提供
舞蹈反映出香奈兒女士對女性與魅力的意象投射。圖／香奈兒提供
1924年，《藍色列車 Le Train Bleu》舞劇中的泳者、高爾夫球手、網球選手所穿的運動服都出自香奈兒女士之手。圖／香奈兒提供
1924年，《藍色列車 Le Train Bleu》舞劇中的泳者、高爾夫球手、網球選手所穿的運動服都出自香奈兒女士之手。圖／香奈兒提供
香奈兒女士和知名舞者謝爾蓋里法爾。圖／香奈兒提供
香奈兒女士和知名舞者謝爾蓋里法爾。圖／香奈兒提供
舞蹈反映出香奈兒女士對女性與魅力的意象投射。圖／香奈兒提供
舞蹈反映出香奈兒女士對女性與魅力的意象投射。圖／香奈兒提供

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