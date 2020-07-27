Boucheron變「Ｑ」了！全新品牌代言人昆凌甜美獻貴氣

周杰倫的影音直播堪稱今日熱門、半小時「抖內上億」，變身最強直播主，而他的另一半昆凌今天也傳出好消息：來自巴黎的頂級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）宣布，正式邀請昆凌成為品牌最新代言人，並隨即發表一系列美型代言影像，展現昆凌甜美且俐落的時髦精品身段。

2019年時，昆凌出席第72屆坎城影展時，以一身黑色露肩晚禮服現身紅毯，並配戴上Boucheron的Serpent Bohème鑽石項鍊，加上混血的精緻輪廓，令人驚豔於她兼容貴氣和甜美的特殊氣息；此後昆凌陸續在2019年上海電影節、海南電影節與2020自創品牌記者會上，紛紛配戴上不同造型的Boucheron高級珠寶，無論是Lierre de Paris常春藤問號項鍊、Serpent Boheme系列耳環與指環，又或Plume de Paon孔雀羽毛系列耳環，都能完美詮釋。