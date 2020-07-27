foodpanda推冰品外送 東區粉圓、宮原眼科等名店6折吃
天氣熱到一出門就要融化，在家直接叫外送把冰品送到家最消暑！foodpanda今宣布加入冰品大戰，即日起推出人氣冰品外送6折優惠，平均30分鐘就能將各地名店冰品送上門。
foodpanda觀察到7月平台上手搖飲料和冰品的訂單量達倍數增長，為了滿足龐大消費需求，foodpanda聯手全台11家人氣冰品品牌、近70間冰店，推出夏季冰品外送不限時段6折超值優惠，包括觀光客超愛的ICE MONSTER台式經典芒果冰、Häagen-dazs以當季特色食材製作的造型冰淇淋蛋糕與冰淇淋閃電泡芙禮盒、COLD STONE的經典美式冰淇淋以及多人套餐、老字號東區粉圓的古早味剉冰，更獨家開賣台中知名排隊網美冰店「宮原眼科」，各式經典必吃與人氣名店，不用親自頂著大太陽排隊，就能讓消費者隨時輕鬆享受夏日最甜、最涼爽的滋味。
即日起至8月16日於指定冰品店家消費滿50元，輸入優惠碼「ICE6」，即享冰品6折超值優惠。以Häagen-dazs經典冰淇淋蛋糕為例，直接現折200元超划算，慶生或慶祝父親節都很合適。
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