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LVMH太子妃CHAUMET皇冠加冕寵女兒 自己戴舊款亮相

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
LVMH集團太子妃娜塔莉亞沃迪安諾娃配戴CHAUMET珠寶出席活動，並與女兒一起鑑賞最新的頂級珠寶。圖／CHAUMET提供、取自IG@natasupernova
LVMH集團太子妃娜塔莉亞沃迪安諾娃配戴CHAUMET珠寶出席活動，並與女兒一起鑑賞最新的頂級珠寶。圖／CHAUMET提供、取自IG@natasupernova

LVMH集團太子妃娜塔莉亞沃迪安諾娃（Natalia Vodianova）是俄羅斯超模，出身貧困的她因走上伸展台而改變人生，特別關注弱勢孩童，更於2004年成立裸心協會（Naked Heart Foundatuon）長期投入協助俄羅斯有特殊需要的兒童。

上週於蔚藍海岸聖瑪格麗特島（Île Sainte-Marguerite）舉辦的慈善晚宴，由LVMH集團旗下珠寶品牌巴黎尚美（CHAUMET）贊助，身為集團太子妃的她自然也配戴了CHAUMET的珠寶亮相。她所配戴的Soleil de Feu耳環是CHAUMET於2019年所發表的Les Ciels de Chaumet頂級珠寶系列作品，描繪如火焰般燃燒的天色，熱情溫暖的色調與她一身鮮紅的洋裝為夏日晚間的活動注入活力；而堆疊配戴不同大小的Jeux de Liens Harmony系列玫瑰金吊墜，更完美演繹了這款全新的日常珠寶作品的百搭設計。

而娜塔莉亞身為五個孩子的媽，對唯一的女兒Neva Portman自是寵愛有加。稍早她在IG就分享與女兒一起鑑賞CHAUMET 2020年全新頂級珠寶作品「建築萬象」（Perspectives de Chaumet）時的照片，還為今年14歲的Neva Portman戴上系列作品Lacis鑽石冠冕，並驚嘆彷彿公主一樣，流露出媽媽有女初長成的驕傲。因為CHAUMET曾經為法國皇室打造皇冠，冠冕類型的珠寶一直是品牌最著名的作品，品牌著名的Jesephine系列珠寶，就是以皇冠造型延伸出的全系列珠寶。

娜塔莉亞沃迪安諾娃在IG分享與女兒一起鑑賞CHAUMET頂級珠寶並試戴鑽石冠冕的照片。圖／取自IG @natasupernova
娜塔莉亞沃迪安諾娃在IG分享與女兒一起鑑賞CHAUMET頂級珠寶並試戴鑽石冠冕的照片。圖／取自IG @natasupernova
娜塔莉亞沃迪安諾娃配戴CHAUMET珠寶出席慈善晚宴。圖／CHAUMET提供
娜塔莉亞沃迪安諾娃配戴CHAUMET珠寶出席慈善晚宴。圖／CHAUMET提供
娜塔莉亞沃迪安諾娃與LVMH集團少東一起出席慈善晚宴。圖／CHAUMET提供
娜塔莉亞沃迪安諾娃與LVMH集團少東一起出席慈善晚宴。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Jeux de Liens Harmony 18K玫瑰金吊墜，15萬元
CHAUMET Jeux de Liens Harmony 18K玫瑰金吊墜，15萬元
CHAUMET Soleil de Feu 18K白金和18K玫瑰金耳環，價格店洽。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Soleil de Feu 18K白金和18K玫瑰金耳環，價格店洽。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Perspectives de Chaumet系列Lacis 18K白金冠冕鑲嵌2.21克拉D VVS2梨形切割鑽石與5.02克拉D VVS1橢圓型切割鑽石，價格未定。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Perspectives de Chaumet系列Lacis 18K白金冠冕鑲嵌2.21克拉D VVS2梨形切割鑽石與5.02克拉D VVS1橢圓型切割鑽石，價格未定。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Perspectives de Chaumet系列Lacis 18K白金冠冕鑲嵌2.21克拉D VVS2梨形切割鑽石與5.02克拉D VVS1橢圓型切割鑽石，價格未定。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Perspectives de Chaumet系列Lacis 18K白金冠冕鑲嵌2.21克拉D VVS2梨形切割鑽石與5.02克拉D VVS1橢圓型切割鑽石，價格未定。圖／CHAUMET提供

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