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LVMH太子妃CHAUMET皇冠加冕寵女兒 自己戴舊款亮相
LVMH集團太子妃娜塔莉亞沃迪安諾娃（Natalia Vodianova）是俄羅斯超模，出身貧困的她因走上伸展台而改變人生，特別關注弱勢孩童，更於2004年成立裸心協會（Naked Heart Foundatuon）長期投入協助俄羅斯有特殊需要的兒童。
上週於蔚藍海岸聖瑪格麗特島（Île Sainte-Marguerite）舉辦的慈善晚宴，由LVMH集團旗下珠寶品牌巴黎尚美（CHAUMET）贊助，身為集團太子妃的她自然也配戴了CHAUMET的珠寶亮相。她所配戴的Soleil de Feu耳環是CHAUMET於2019年所發表的Les Ciels de Chaumet頂級珠寶系列作品，描繪如火焰般燃燒的天色，熱情溫暖的色調與她一身鮮紅的洋裝為夏日晚間的活動注入活力；而堆疊配戴不同大小的Jeux de Liens Harmony系列玫瑰金吊墜，更完美演繹了這款全新的日常珠寶作品的百搭設計。
而娜塔莉亞身為五個孩子的媽，對唯一的女兒Neva Portman自是寵愛有加。稍早她在IG就分享與女兒一起鑑賞CHAUMET 2020年全新頂級珠寶作品「建築萬象」（Perspectives de Chaumet）時的照片，還為今年14歲的Neva Portman戴上系列作品Lacis鑽石冠冕，並驚嘆彷彿公主一樣，流露出媽媽有女初長成的驕傲。因為CHAUMET曾經為法國皇室打造皇冠，冠冕類型的珠寶一直是品牌最著名的作品，品牌著名的Jesephine系列珠寶，就是以皇冠造型延伸出的全系列珠寶。
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