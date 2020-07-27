楊丞琳、楊冪都愛「全身白」 穿出意想不到的霸氣性感

成套式的穿搭是這幾年頗受歡迎的潮流，不過今年這波流行更聚焦在所謂「White On White」的「全身白」這樣看似簡約又帶著霸氣感的造型。最近包括女星楊丞琳、楊冪都以「全身白」的look參與節目錄影，各自展現帥氣、性感氣場，也順便示範要搭配何種妝容和配件會更加分。

最近忙著擔任選秀節目導師的楊丞琳，日前穿了一身白色皮衣外套配白色長褲錄影，這組出自BALENCIAGA的服裝以oversize線條強調氣勢，長褲褲管的拉鍊設計配上超厚底高跟鞋又帶點率性火辣風，酒紅唇和髒辮髮型也注入一股成熟狂野的感覺，非常搶鏡。