快訊

華府下張牌是什麼？陸學者：美台「建交」就是向陸宣戰

毛小孩的翻譯機？首部「寵物溝通」療癒台劇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

楊丞琳、楊冪都愛「全身白」 穿出意想不到的霸氣性感

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
成套式的穿搭是這幾年頗受歡迎的潮流，不過今年這波流行更聚焦在所謂「White On White」的「全身白」這樣看似簡約又帶著霸氣感的造型。圖／摘自IG、微博
成套式的穿搭是這幾年頗受歡迎的潮流，不過今年這波流行更聚焦在所謂「White On White」的「全身白」這樣看似簡約又帶著霸氣感的造型。圖／摘自IG、微博

成套式的穿搭是這幾年頗受歡迎的潮流，不過今年這波流行更聚焦在所謂「White On White」的「全身白」這樣看似簡約又帶著霸氣感的造型。最近包括女星楊丞琳楊冪都以「全身白」的look參與節目錄影，各自展現帥氣、性感氣場，也順便示範要搭配何種妝容和配件會更加分。

最近忙著擔任選秀節目導師的楊丞琳，日前穿了一身白色皮衣外套配白色長褲錄影，這組出自BALENCIAGA的服裝以oversize線條強調氣勢，長褲褲管的拉鍊設計配上超厚底高跟鞋又帶點率性火辣風，酒紅唇和髒辮髮型也注入一股成熟狂野的感覺，非常搶鏡。

而楊冪在綜藝節目上則是選穿RTA的白色V領西裝配白色短褲，秀出雪白長腿，內搭的Victoria's Secret蕾絲內衣若隱若現，香奈兒飾品配同樣也是酒紅色調的唇彩增添貴氣隆重感。但在鞋子部分卻選擇配短襪與白色休閒鞋取代高跟鞋，配上波浪公主頭讓整體看起來好青春啊！

楊冪選穿RTA的白色V領西裝配白色短褲，內搭的Victoria's Secret蕾絲內衣若隱若現。圖／微博
楊冪選穿RTA的白色V領西裝配白色短褲，內搭的Victoria's Secret蕾絲內衣若隱若現。圖／微博
楊丞琳日前穿了一身BALENCIAGA白色皮衣外套配白色長褲錄影。圖／摘自IG
楊丞琳日前穿了一身BALENCIAGA白色皮衣外套配白色長褲錄影。圖／摘自IG
楊丞琳日前穿了一身BALENCIAGA白色皮衣外套配白色長褲錄影。圖／摘自IG
楊丞琳日前穿了一身BALENCIAGA白色皮衣外套配白色長褲錄影。圖／摘自IG
楊丞琳日前穿了一身BALENCIAGA白色皮衣外套配白色長褲錄影。圖／摘自IG
楊丞琳日前穿了一身BALENCIAGA白色皮衣外套配白色長褲錄影。圖／摘自IG
楊冪選穿RTA的白色V領西裝配白色短褲，秀出雪白長腿，內搭的Victoria's Secret蕾絲內衣若隱若現。圖／微博
楊冪選穿RTA的白色V領西裝配白色短褲，秀出雪白長腿，內搭的Victoria's Secret蕾絲內衣若隱若現。圖／微博
香奈兒飾品配酒紅色調的唇彩增添貴氣隆重感。圖／微博
香奈兒飾品配酒紅色調的唇彩增添貴氣隆重感。圖／微博

高跟鞋 唇彩 西裝 香奈兒 楊丞琳 楊冪

延伸閱讀

不會做菜網罵翻　楊丞琳自豪老公會煮菜「你們嫉妒嗎？」

楊冪斜肩短裙性感現身 網友曝光無P原圖超震撼

金曲31／金曲3大遺珠 楊丞琳、周興哲、家家飲恨落榜

李榮浩下跪求婚影片曝光 楊丞琳驚慌尖叫：我好醜

相關新聞

LVMH太子妃CHAUMET皇冠加冕寵女兒 自己戴舊款亮相

LVMH集團太子妃娜塔莉亞沃迪安諾娃（Natalia Vodianova）是俄羅斯超模，出身貧困的她因走上伸展台而改變人生，特別關注弱勢孩童，更於2004年成立裸心協會（Naked Heart Foundatuon）長期投入協助俄羅斯有特殊需要的兒童。

楊丞琳、楊冪都愛「全身白」 穿出意想不到的霸氣性感

成套式的穿搭是這幾年頗受歡迎的潮流，不過今年這波流行更聚焦在所謂「White On White」的「全身白」這樣看似簡約又帶著霸氣感的造型。最近包括女星楊丞琳、楊冪都以「全身白」的look參與節目錄影，各自展現帥氣、性感氣場，也順便示範要搭配何種妝容和配件會更加分。

1杯240！大苑子「櫻桃朵朵」吃得到18顆櫻桃 限1萬杯

連鎖手搖飲品牌「大苑子」在今年夏天以「18顆華盛頓櫻桃」為主角，搭配許慶良鮮乳製成的鮮乳冰沙，製作出全新飲品「櫻桃朵朵」，自即日起於限定門市限量上市。不只能喝到櫻桃，更可以直接品嚐到櫻桃的完整果肉，適合喜愛酸甜滋味的民眾，每杯240元的定價，也創下品牌新紀錄。

U值媒／推翻律師生涯對「正義」的定義

電影開場戲是一段長鏡頭（一鏡到底）的拍攝，鏡頭輪流帶到每個配角身上，並揭開了案件的序幕。拍攝手法十分有勇氣，雖然鏡頭軌跡並不俐落，有時大幅度的急搖鏡頭甚至會有視覺上的不適，對於劇情來說也沒有交代角色定位的作用，整段其實沒有拍的很優秀。不過這一段不是很成功的嘗試倒是讓我開場就醒了腦，開始期待後面故事的發展是否也是如此有勇氣。事實證明，是有的。片名的原文是「清白」，但我覺得台灣的片名「翻供」特別好，兩個字就串起了所有重要角色在整部片中所經歷的過程，同時符合律師這個職業的形象用詞，以及主角對工作的信念轉變，並在觀眾心裡下了個定錨，帶點誤導作用，讓結局的安排遠比片名的表面意義來的深奧。

金沙尬芋頭新品超欠吃！全家推5款流沙點心 酸甜系飲品

全台氣溫不斷創新高，超商搶攻夏季商機，持續推出新款飲品、冰品，以及鹹香開胃的輕食點心，讓涼爽降暑氣。

U值媒／舊金山甜點界「藍寶堅尼」抺茶極品新樂園

這家在2018年5月開門的店應該有著很重的歷史責任感，因為它所傳承的是Chad Robertson在2016年年底關門的Bar Tartine所留下來的空間。Chad Robertson和Elisabeth Prueitt這對夫妻檔自從在2002年開了麵包甜點店Tartine Bakery之後一直穏居舊金山烘培界第一把交椅的位置，無人能出其左右。它們一度在2015年4月宣佈將和紅透亞州的舊金山咖啡品牌「藍瓶子」Blue Bottle合併，但是這場無緣的戀情在2015年12月正式破局。

帝「皇」駕到 TUDOR全新ROYAL系列 八款新表大軍襲來

台灣防疫有成，景氣逐漸回溫之際，鐘表市場近期也有生力軍加入。帝舵（TUDOR）今日發表全新皇家系列（TUDOR ROYA...

中華奧會攜手一卡通 推東奧團服造型卡

東京奧運進入一年倒數，中華奧林匹克委員會與一卡通票證公司特別於今（27）日聯合推出「2020東京奧運中華代表團團服」造型...

重現鬼滅之刃場景！66年溫泉飯店竟有「無限城」真實版

近期一座位於日本福島縣蘆之牧溫泉的老字號旅館「大川莊」，再度於網路上引起網友熱議。只因為館內大廳的浮動舞台，極為相似爆紅...

祕滷鮑魚現省300元！創意風「THE上海」8月進駐101

由上海鄉村、飯BAR智作合力推出的餐飲新品牌「THE上海」，首店將於8月1日起於台北101開始試營運，並於8月8日正式開...

江戶女子獨有的典雅 RMK絕美浮世繪限量彩妝8月上市

喜歡研究日本文化的人一定對浮世繪大師喜多川歌麿筆下的人物風格印象深刻吧！彩妝品牌RMK即將在八月全新推出的「UKIYO ...

台北國際烘焙展料理家電夯 KitchenAid霧面新色超吸睛

今年受疫情影響，宅商機蓬勃發展，在家烹飪成為熱門趨勢之一，也帶動居家烘焙產品積極搶市。今年7月30日至8月2日即將於南港...

熱門新聞

新冠病毒可在空氣存活3小時 台大醫教你環境防疫3策略

晃到頭暈！ 氣象局：未來一周不排除出現規模4以上餘震

地牛翻身！ 東部海域規模6.1有感地震 最大震度花蓮4級

一張圖看天氣 下周這天水氣減少「西半部將非常熱」

電療熱敷沒效 痠痛復健「做心酸的」

威力彩31億該換你了！偏財運極旺TOP4星座公開 這兩時段為最佳購買時辰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。