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楊丞琳、楊冪都愛「全身白」 穿出意想不到的霸氣性感
成套式的穿搭是這幾年頗受歡迎的潮流，不過今年這波流行更聚焦在所謂「White On White」的「全身白」這樣看似簡約又帶著霸氣感的造型。最近包括女星楊丞琳、楊冪都以「全身白」的look參與節目錄影，各自展現帥氣、性感氣場，也順便示範要搭配何種妝容和配件會更加分。
最近忙著擔任選秀節目導師的楊丞琳，日前穿了一身白色皮衣外套配白色長褲錄影，這組出自BALENCIAGA的服裝以oversize線條強調氣勢，長褲褲管的拉鍊設計配上超厚底高跟鞋又帶點率性火辣風，酒紅唇和髒辮髮型也注入一股成熟狂野的感覺，非常搶鏡。
而楊冪在綜藝節目上則是選穿RTA的白色V領西裝配白色短褲，秀出雪白長腿，內搭的Victoria's Secret蕾絲內衣若隱若現，香奈兒飾品配同樣也是酒紅色調的唇彩增添貴氣隆重感。但在鞋子部分卻選擇配短襪與白色休閒鞋取代高跟鞋，配上波浪公主頭讓整體看起來好青春啊！
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