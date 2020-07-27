1杯240！大苑子「櫻桃朵朵」吃得到18顆櫻桃 限1萬杯

連鎖手搖飲品牌「大苑子」在今年夏天以「18顆華盛頓櫻桃」為主角，搭配許慶良鮮乳製成的鮮乳冰沙，製作出全新飲品「櫻桃朵朵」，自即日起於限定門市限量上市。不只能喝到櫻桃，更可以直接品嚐到櫻桃的完整果肉，適合喜愛酸甜滋味的民眾，每杯240元的定價，也創下品牌新紀錄。

受到當地日照充沛、水分充足的因素，華盛頓櫻桃的外型碩大飽滿、果肉脆甜多汁，色澤飽滿討喜，而且產季有別於南半球的紐西蘭、澳洲，屬於夏季出產的櫻桃。大苑子本次選用低溫保鮮、空運來台的華盛頓櫻桃，製作成口味酸甜的櫻桃冰沙，再搭配許慶良特A級鮮乳製作而成的鮮乳冰沙，讓櫻桃朵朵堆疊出繽紛夢幻的漸層色彩，滿足現代人的視覺喜好。

而除了櫻桃冰沙本身外，櫻桃朵朵上層，還會鋪上多顆去核的新鮮櫻桃，並保留一顆帶梗的櫻桃在裡面，更添華麗感。整杯的櫻桃總用量高達18顆，讓人可以一口冰沙，一口新鮮櫻桃，盡情享受當令水果與鮮乳交織而成的清爽風味。大杯售價240元，僅限於87間指定門市販售，全台限量10,000杯，售完為止。