金沙尬芋頭新品超欠吃！全家推5款流沙點心 酸甜系飲品

全台氣溫不斷創新高，超商搶攻夏季商機，持續推出新款飲品、冰品，以及鹹香開胃的輕食點心，讓涼爽降暑氣。

全家便利商店將從7月29日起推出3款解渴系商品應戰酷暑，首推自有品牌FamilyMart Collection鮮果茶系列商品「芭樂檸檬青茶」及「鳳梨蘋果青茶」，果汁含量高達35%，為目前包裝果茶類果汁含量最高，2款新品分別搭配清香撲鼻的翠玉青茶與帶有槴子花香的四季春青茶，清香不甜膩，7月29日至9月8日限定嚐鮮價45元；另，觀察到近來清爽酸甜的茶類飲品需求度提高，私品茶系列再端出「青梅檸檬飲」，使用高雄甲仙生產的青梅，搭配來自屏東九如的檸檬，酸甜沁涼又消暑，售價50元，限量20萬杯。

同時間，全家也將傳統食材金沙、芋泥大變身，推出5款以金沙搭配芋泥或是麻糬製成的麵包、甜點以及小點心，包括使用鹹蛋黃製成的金黃流沙餡內搭Q彈麻糬的「流沙麻糬麵包」；同樣使用鹹香流沙醬為內餡，再加入芋泥及芋頭丁的「芋泥流沙貝殼麵包」；還有「金沙芋芋三明治」、「芋泥金沙泡芙」，以及將茶碗蒸淋上特製流沙醬的「流沙茶碗蒸」，鹹香口感勢必再掀起討論與搶購風潮。