紅、黃、綠、湛藍與淺藍，你的精神是哪一種顏色？

20世紀表現主義大師Paul Klee曾說：「顏色，是我們的大腦與世界相遇的場域。」然而，每天在世界裡生活、感受與碰撞的我們，腦海中翻滾奔馳的思想，又是什麼顏色呢？

【2020左岸巷弄沙龍計畫】是由左岸咖啡館與設計師方序中跨界合作，以五種左岸咖啡館色彩精神X 10間獨立書店之象徵特色，所規劃出的互動空間。 圖／udn資料照片

來華山，尋覓你的色彩精神吧！

思想與精神，從來沒有統一的規格，只有你想呈現的模樣與顏色；誠如座落於城市巷弄裡的獨立書店，秉持自己的信念，守護多元思想的薈萃精神，帶著每一名閱讀者穿梭時空來到法國巴黎的左岸咖啡館，看見沙特、西蒙波娃或海明威就坐在你身旁，精采、偉大的思想由此誕生，【2020左岸巷弄沙龍計畫】也由此而生。

【2020左岸巷弄沙龍計畫】是由左岸咖啡館與設計師方序中跨界合作，以五種左岸咖啡館色彩精神X 10間獨立書店之象徵特色，所規劃出視覺、聽覺、觸覺及味覺體驗的互動空間。在這裡，你可以找到最貼近自己的精神色彩和閱讀角度，甚至稍不留神，你已進入想像中的獨立書店，成為店內一隅的閱讀人。

「我想，我的精神是灰色的。因為灰色可以融入各式色彩，亦能襯托各種顏色，這正是設計師的工作。」擔任過金馬獎、金曲獎、金鐘獎之三金主視覺，負責設計【2020左岸巷弄沙龍計畫】華山互動展區規劃的台灣名設計師方序中直率地道出自己的精神色彩，並侃侃而談他如何藉由展區設計傳達全台數百家獨立書店的特質和他對於閱讀的想像。

綠意盎然的生命力，來自人與自然的共生

墨綠色昂列奶茶的經典雋永，宛若大自然包容萬物的溫柔；

如同包容迥異思想的獨立書店，溫柔地孕育出精彩絕倫的生命力。

─象徵獨立書店生命力的《昂列奶茶》

半環狀的植栽區刻意選擇原始植物蕨類，藉以彰顯大自然的生命力，與鏡中反射的書句相呼應。 圖／udn資料照片

生命力，是不懂人間疾苦的孩童臉上洋溢的燦爛笑靨，是成人在宛若競技場的社會上的奮力拼搏，是閱歷豐富、看透人生的長者自然流露的豁然開朗；生命力，從來不是形單影隻，如同岩縫中的小草，與陽光、雨露和岩石一道成為生命共同體，亦是當你踏進貨櫃展區時，第一眼看見占據90度角落的綠色展區，那是一個由鏡子反射與象徵生命力的半環狀植栽區所共構起的完整之圓，意味著人類唯有與大自然環境共生，才能讓生命永續且生生不息，同時也呼應，在閱讀的世界裡，你可以找到失落的一角，拼湊起完整的自己。

只是稍不注意，你可能就會與方序中暗藏的設計巧思擦身而過。因為，半環狀的作品背後寫著關於生命力的書籍摘句，透過鏡面的反射，有些呈反字，但換一面看又變成正字，方序中說：「同一本書，每個人卻有不同的詮釋角度，這就是閱讀的樂趣。」

閱讀當下，是一片湛藍色的寧靜

湛藍色拿鐵咖啡的香醇柔和，散發出寧靜氛圍。

彷彿來到幽靜巷弄裡的書店，躁煩的心也跟著寧謐了下來。

─ 象徵獨立書店寧靜氛圍的 《拿鐵咖啡》

湛藍色的寧靜區，描繪出設計師方序中對於閱讀當下的想像和初心。 圖／udn資料照片

寧靜，在浮華喧囂的人世中顯得彌足珍貴，卻於平淡無奇的日子裡易被忽略；宛若我們走入湛藍展區，映入眼簾的閱讀場景：一張斜置的椅子與一盞燈，似乎再熟悉不過，不值得佇足停留；但走近一瞧，巨大的檯燈向下投影「書句」於椅面上，搭配翻頁的書聲，彷彿記錄著來去的人們，曾坐在這張椅子上翻閱書籍的停格畫面，無論上一秒，閱讀人的心思與情緒如何雜沓翻騰，但在與書句交流的當下，整個世界猶如湛藍深海裡的寧靜，讓人澹然自得。

事實上，這正是方序中對於閱讀的想像。因此，他刻意設計一張傾斜的椅子和巨大的檯燈，導引觀看者辨識出這不是真實的閱讀空間；同時，巨大的檯燈還能讓人回到看什麼東西彷彿都很巨大的童年，想起當時閱讀的初心，僅僅只是單純想要探索世界的好奇心。

明黃色的溫度，是視覺？觸覺？還是聽覺？

啜飲一口明黃色的昂列咖啡，唇齒間盪漾著醇厚咖啡香，

這是一種恰到好處的溫度，讓人感到心情愉悅；

猶如徜徉於閱讀的世界裡，如沐春風、怡然自得。

─象徵獨立書店閱讀溫度的《昂列咖啡》

透過視覺、觸覺、聽覺和手中昂列咖啡的味覺，感受明黃色的溫度。 圖／udn資料照片

溫度，存在於肌膚觸感、字裡行間和抑揚頓挫的聲線裡，但又如沒有標準答案的人生，每個人覺得適宜的溫度皆迥然不同；所以，當你徜徉在明黃色的溫度展區，只有一張懶骨頭與一副耳機，任你坐著、躺著、趴著或是倚著，挑一個自己最自在的姿勢，閉上眼、聆聽著耳機裡流瀉出的書店日常聲，從翻書聲、倒水聲到書店座落的環境聲響，如蟲鳴鳥叫聲、海浪拍打聲，交錯、共織成一首協奏曲，剎那間，恍若身置其境，成為某間書店裡的店中人。

方序中說：「溫度，從不侷限於觸覺。當身處在明黃色中，你會＂看見＂自己被溫度包圍，再搭配躺坐在懶骨頭上的觸覺和不具象、卻充滿想像的聲音，帶著你到不同溫度的空間，是書店、咖啡廳、綠油油的田間或海邊；尤其聆聽，也是現代人另一種汲取知識的閱讀方式。」

閱讀能否讓人自由，取決於你的心

淺藍色無加糖的拿鐵咖啡，口感輕醇細緻，讓人享受無負擔的愜意；

這是一種自在暢快、身心Free的感受，

好似閱讀帶來的自由，亦是獨立書店無所畏懼的精神。

─ 象徵獨立書店自由精神的《無加糖拿鐵咖啡》

設計師方序中希望透過中央的書冊能自由轉動，藉以表達即使在上下夾擊的各種壓力下，人們仍能從閱讀中獲得自由與自在的感受。 圖／udn資料照片

自由，是一杯心裡無負擔的無加糖拿鐵咖啡？還是一張可以任你自由（free）揮灑的白紙？抑或是讓你得以喘口氣的閒暇時光（free time）？答案，就藏在藍綠色的自由展區裡。頂天立地的水泥柱，是整個展區中最引人注目與熱議的作品，有人說：「水泥柱宛如每天面對的龐大壓力，唯有閱讀能讓人擁有喘口氣的自在。」也有人說：「知識就是力量，足以扭轉堅若磐石的困境，讓人重獲自由。」

對方序中而言，激盪出觀看者不同的想像與詮釋，是設計作品饒富樂趣之所在，亦是這次展覽傳遞思想呈現不同色彩的精神，他說：「閱讀的確能讓你感到自由，但更重要的是你擁有一顆＂想＂自由的心。」

勇氣與熱情，足以改變世界

緋紅色的曼特寧風味咖啡，口感濃郁、香氣滿溢，

最適合在慵懶的午后，為疲乏的身心提振精神；

如同充滿勇氣與熱情的獨立書店，默默佇立於街角、鼓舞著人心。

─ 象徵獨立書店勇氣的《曼特寧風味咖啡》

從紅色勇氣展區裡向外眺望，經過的路人都掉進紅色異世界裡，色板上的文字也宛若是路人腦海裡的思想，躍然於她的四周。 圖／udn資料照片

曾幾何時，你的勇氣已被消磨殆盡，成為一名在泥濘裡無力掙扎而逆來順受的人；一旦缺乏勇氣，你將如何有氣力將自己從泥濘裡揪拔起來，然後用力拍甩掉身上的泥巴，找到一條全新的道路前進呢？站在緋紅色的勇氣區，從展區內向外眺，搭配色板上的書句，經過展區的窗外路人全部搖身一變，成為紅色異世界裡的主角，腦海中的思想也躍然於四周。

「透過這件作品，冀望人們感受到顏色可以改變世界，如同勇氣與熱情可以改變整個世界一樣」，方序中娓娓道出他的設計概念並認為經營獨立書店者，都是擁有極大勇氣與熱情的人。

【2020左岸巷弄沙龍計畫】的展期自2020/7/12至9/4，地點位於華山1914文化創意產業園區_藝術西街期間限定店，每日從早上11:00至晚上21:00皆可免費入場體驗；來吧！來華山互動展區尋覓你的精神色彩，一邊品飲著左岸咖啡館，漫步左岸巷弄沙龍計畫，激盪出屬於自己的五彩精神火花！