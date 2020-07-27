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帝「皇」駕到 TUDOR全新ROYAL系列 八款新表大軍襲來
台灣防疫有成，景氣逐漸回溫之際，鐘表市場近期也有生力軍加入。帝舵（TUDOR）今日發表全新皇家系列（TUDOR ROYAL）系列腕表，傳承1950年代的「皇家」（Royal）系列名稱，以表圈上的坑紋設計為特色，並帶來四款尺寸與九種表面，成為日常穿搭的Daily Watch之選。
創立於1926年的TUDOR，近年多個經典系列如碧灣（Black Bay）、領潛（Pelagos）與1926等系列叫好也叫座，營造出鮮明獨立個性。品牌這回再度將眼光回望於1950年代，推出具有坑紋設計的皇家（Royal）系列表款。四個型號28600/3、28500/3、28400/3與28300/3，尺寸分別為41、38、34與28毫米四種尺寸，全數使用316不鏽鋼表殼，其中兩款為中性款式、兩款則合適女性配戴。
41毫米的28600/3明顯為男性打造，使用2834型自動上鍊機芯，除具備時間顯示、可方便停整時間的停秒功能，12點方向並有開闊的半瞬跳星期視窗，以精鋼搭配藍色表面，或黑色表面搭配金色表圈，備齊一周時間之所需，訂價分別為73,500元與10萬7,000元；而柔美的28300/3則是28毫米的輕巧尺寸，其中一款珍珠母貝表面則運用上黃金表圈、鑽石時標與表冠，訂價則為12萬5,000元，另一款則為精鋼搭配黑色表面、時標鑲鑽，訂價則為88,500元。
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