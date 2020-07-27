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最熱情！高雄「旗山美濃馬拉松」8月報名開跑
連續在高雄旗山舉辦三屆的優質賽事「旗山馬拉松」，十二月六日將舉辦第四屆，主辦單位在今年路線上，大幅增加美濃鄉間美景，特色補給也加入眾多令人垂涎的客家美食，賽事名稱亦正式更名為「旗山美濃馬拉松」，並於8月3日啟動報名，盛情邀請大家，12月一起南下過冬，透過健康滿點的馬拉松賽事，欣賞高雄旗山、美濃山城小鎮之美。
「旗山美濃馬拉松」漫跑在富含歷史與人文氣息的旗山百年老街，與美濃古色古香的客家夥房、質樸懷舊的門樓間，不論是揪團一起跑還是享受獨自徜徉的樂趣，升級版的跑步路線與特色補給，都將帶給跑者全新的感受與樂趣。各位跑者敬請留意報名時間，上網搶填名額，以免額滿向隅，更多活動詳情上「旗美馬拉松」官方粉絲專頁查詢。
●「旗山美濃馬拉松」將於8月3日開放網路報名，12月6日熱情開跑。路跑活動相關資訊將陸續於：報名官網、「旗美馬拉松」官方粉絲專頁公告，相關消息依報名官網、官方粉絲團等公告為主，或電洽（02）7721-6955 #1。
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