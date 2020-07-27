最熱情！高雄「旗山美濃馬拉松」8月報名開跑

電影開場戲是一段長鏡頭（一鏡到底）的拍攝，鏡頭輪流帶到每個配角身上，並揭開了案件的序幕。拍攝手法十分有勇氣，雖然鏡頭軌跡並不俐落，有時大幅度的急搖鏡頭甚至會有視覺上的不適，對於劇情來說也沒有交代角色定位的作用，整段其實沒有拍的很優秀。不過這一段不是很成功的嘗試倒是讓我開場就醒了腦，開始期待後面故事的發展是否也是如此有勇氣。事實證明，是有的。片名的原文是「清白」，但我覺得台灣的片名「翻供」特別好，兩個字就串起了所有重要角色在整部片中所經歷的過程，同時符合律師這個職業的形象用詞，以及主角對工作的信念轉變，並在觀眾心裡下了個定錨，帶點誤導作用，讓結局的安排遠比片名的表面意義來的深奧。

2020-07-27 11:58