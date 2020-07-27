台北電臺夏日感恩演唱會 8月1日大安森林公園熱烈開唱

迎接盛夏，台北廣播電臺將在週六（8月1日）晚上7點於大安森林公園露天音樂臺舉辦「戀戀臺北-夏日感恩演唱會」，邀請金曲台語歌后曾心梅、金曲台語歌王黃文星、美聲音樂家巫白玉璽、金嗓天后周蕙、金韻獎得主李明德及實力派唱將林曉培等接力演唱記憶中最深刻的經典歌曲。

台北廣播電臺在近60年的歲月中以溫暖的聲音持續在空中陪伴著聽眾。為回饋廣大的市民朋友，今年規劃以民眾朗朗上口的經典歌曲為主軸，包括國、台、英、義大利語等，當晚特別邀請殿堂級聲樂家巫白玉璽，以聲樂方式演唱富含流行元素的知名樂曲《月亮代表我的心》、《O Sole Mio》等；實力堅強的金曲台語歌后曾心梅及歌王黃文星將分別演唱《天公疼憨人》、《酒是舞伴你是性命》;《天地》、《男人KTV》等經典悠揚的台語歌曲；演歌主持三棲的知名民歌手李明德將自彈自唱詮釋多首膾炙人口的懷舊金曲；搖滾天后林曉培的招牌歌曲《煩》、《心動》，絕對讚爆全場；壓軸演出則由主題曲天后周蕙，重現經典歌曲《好想好好愛你》、《被遺忘的時光》。

臺長陳慈銘表示，台北廣播電臺歷年舉辦的音樂活動，卡司陣容絕對堅強，今年特別邀請國際級聲樂家巫白玉璽，希望藉由融合現代流行與古典藝術不同的音樂文化，為大台北市民帶來嶄新的音樂體驗。演唱會精彩內容將會在台北廣播電臺的臉書及YouTube影音平台「台北電臺931」同步進行直播，民眾也能利用電臺FM93.1、AM1134收聽或用手機下載「愛台北」APP點選「台北廣播電臺」即時收聽，一起享受現場的歡樂氣氛。更多的活動詳情可至電臺官網、FaceBook粉絲專頁查詢或搜尋關鍵字「台北廣播電臺」。