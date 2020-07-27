快訊

婆婆立誓「說假話胸部變小」 李眉蓁親自回應了

扭曲的「中國神童」？科展造假歪風的天才教育熱

台北電臺夏日感恩演唱會 8月1日大安森林公園熱烈開唱

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
台北廣播電臺將在週六（8月1日）晚上7點於大安森林公園露天音樂臺舉辦「戀戀臺北-夏日感恩演唱會」，邀請金嗓天后周蕙等歌星接力演唱記憶中最深刻的經典歌曲。　圖／北市觀光傳播局提供
台北廣播電臺將在週六（8月1日）晚上7點於大安森林公園露天音樂臺舉辦「戀戀臺北-夏日感恩演唱會」，邀請金嗓天后周蕙等歌星接力演唱記憶中最深刻的經典歌曲。　圖／北市觀光傳播局提供

迎接盛夏，台北廣播電臺將在週六（8月1日）晚上7點於大安森林公園露天音樂臺舉辦「戀戀臺北-夏日感恩演唱會」，邀請金曲台語歌后曾心梅、金曲台語歌王黃文星、美聲音樂家巫白玉璽、金嗓天后周蕙、金韻獎得主李明德及實力派唱將林曉培等接力演唱記憶中最深刻的經典歌曲。

台北廣播電臺在近60年的歲月中以溫暖的聲音持續在空中陪伴著聽眾。為回饋廣大的市民朋友，今年規劃以民眾朗朗上口的經典歌曲為主軸，包括國、台、英、義大利語等，當晚特別邀請殿堂級聲樂家巫白玉璽，以聲樂方式演唱富含流行元素的知名樂曲《月亮代表我的心》、《O Sole Mio》等；實力堅強的金曲台語歌后曾心梅及歌王黃文星將分別演唱《天公疼憨人》、《酒是舞伴你是性命》;《天地》、《男人KTV》等經典悠揚的台語歌曲；演歌主持三棲的知名民歌手李明德將自彈自唱詮釋多首膾炙人口的懷舊金曲；搖滾天后林曉培的招牌歌曲《煩》、《心動》，絕對讚爆全場；壓軸演出則由主題曲天后周蕙，重現經典歌曲《好想好好愛你》、《被遺忘的時光》。

臺長陳慈銘表示，台北廣播電臺歷年舉辦的音樂活動，卡司陣容絕對堅強，今年特別邀請國際級聲樂家巫白玉璽，希望藉由融合現代流行與古典藝術不同的音樂文化，為大台北市民帶來嶄新的音樂體驗。演唱會精彩內容將會在台北廣播電臺的臉書及YouTube影音平台「台北電臺931」同步進行直播，民眾也能利用電臺FM93.1、AM1134收聽或用手機下載「愛台北」APP點選「台北廣播電臺」即時收聽，一起享受現場的歡樂氣氛。更多的活動詳情可至電臺官網、FaceBook粉絲專頁查詢或搜尋關鍵字「台北廣播電臺」。

台語 演唱會 大安森林公園

延伸閱讀

蘇晏霈「多情」成婚禮專業戶 另一半若結紮「會氣瘋」

感應人群安全距離 德辦演唱會實驗

黃子佼華麗轉身！金曲31主持人竟是準歌后

金曲31／金曲3大遺珠 楊丞琳、周興哲、家家飲恨落榜

相關新聞

帝「皇」駕到 TUDOR全新ROYAL系列 八款新表大軍襲來

台灣防疫有成，景氣逐漸回溫之際，鐘表市場近期也有生力軍加入。帝舵（TUDOR）今日發表全新皇家系列（TUDOR ROYA...

中華奧會攜手一卡通 推東奧團服造型卡

東京奧運進入一年倒數，中華奧林匹克委員會與一卡通票證公司特別於今（27）日聯合推出「2020東京奧運中華代表團團服」造型...

重現鬼滅之刃場景！66年溫泉飯店竟有「無限城」真實版

近期一座位於日本福島縣蘆之牧溫泉的老字號旅館「大川莊」，再度於網路上引起網友熱議。只因為館內大廳的浮動舞台，極為相似爆紅...

祕滷鮑魚現省300元！創意風「THE上海」8月進駐101

由上海鄉村、飯BAR智作合力推出的餐飲新品牌「THE上海」，首店將於8月1日起於台北101開始試營運，並於8月8日正式開...

江戶女子獨有的典雅 RMK絕美浮世繪限量彩妝8月上市

喜歡研究日本文化的人一定對浮世繪大師喜多川歌麿筆下的人物風格印象深刻吧！彩妝品牌RMK即將在八月全新推出的「UKIYO ...

台北國際烘焙展料理家電夯 KitchenAid霧面新色超吸睛

今年受疫情影響，宅商機蓬勃發展，在家烹飪成為熱門趨勢之一，也帶動居家烘焙產品積極搶市。今年7月30日至8月2日即將於南港...

把廣告變成公益拍賣型錄 PRADA秋冬形象更有意義

受到新冠肺炎疫情影響，日前許多品牌才以線上模式取代實體秀場來發表高級訂製和2021春夏男裝系列作品，現在就連形象廣告也有...

打拋豬66元、滿500送100！NARA Thai插旗宏匯廣場

來自泰國的「NARA Thai Cuisine」，將於7月31日於新莊宏匯廣場開設新北首間、在台第6間的門市。店內除了供...

CHAUMET珠寶演繹建築萬象 八月登台

今年歡慶品牌創立240週年的法國皇家御用珠寶品牌尚美巴黎（CHAUMET），透過雲端珠寶展的形式發全新的頂級珠寶「築藝萬...

午夜藍霧面包裝太有氣質！香奈兒BOY彩妝系列新品上市

香奈兒在2018年推出男士專屬BOY彩妝系列，主打簡約經典的風格，為男性打造基本妝容需求常使用的飾底乳、護唇膏與眉筆三大單品。今年全新產品正式曝光，除了有遮瑕膏、眼彩筆與指甲油之外，還特別搭配一款全效保濕乳，讓整體妝感更為自然俐落，更能凸顯男性本色魅力。

北美館出現防疫度假村? 「新！王冠度假村」邀你入住

疫情稍歇，出遊民眾塞爆觀光景點。如果，有一間兼具「防疫」和「渡假村」功能的「防疫渡假村」出現，你願意入住嗎?北美館8月即將推出的新展覽「藍天之下：我們時代的精神狀況」，便在館內打造一座「新！王冠度假村( Corona Villa ) 」，即起預約入住。

私密除毛不求人！Panasonic在台首度引進男性美容系列

可說是在台灣帶起美容家電風潮的Panasonic Beauty，不僅連續9年銷售持續成長，吹風機商品更是廣受台灣女性喜愛，市佔率超過30%，等於每3個人就有1人擁有Panasonic吹風機。

熱門新聞

晃到頭暈！ 氣象局：未來一周不排除出現規模4以上餘震

新冠病毒可在空氣存活3小時 台大醫教你環境防疫3策略

地牛翻身！ 東部海域規模6.1有感地震 最大震度花蓮4級

一張圖看天氣 下周這天水氣減少「西半部將非常熱」

電療熱敷沒效 痠痛復健「做心酸的」

全台19縣市大雨特報 慎防強降雨雷擊強陣風

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。