客庄旅遊券取消異地消費 藝fun券掀起126之亂

浪漫客庄旅遊券登記卡關飽受批評，卻因此創造話題累積人氣，昨天登記人數逾247萬人，客委會宣布取消客庄券「異地消費」的限制。而藝FUN券則掀起「126之亂」，網路上發起「安慰126運動」，許多賣場、電影院也針對身分證號碼尾數是1、2、6的民眾，提供各種「安慰獎」優惠。

浪漫客庄旅遊券明天(28日)截止登記。客委會主委楊長鎮表示，估計這波將吸引破300萬人登記，300萬人搶14萬分客庄券，中籤機率只剩4%，是動滋券、農遊券、藝FUN券等四大加碼券中抽獎率最低的。是否可能加碼？楊長鎮表示，討論過但經費有困難，確定無法加碼。

浪漫客庄旅遊券原本規定須採「異地消費」，使用者須前往非戶籍地之客庄指定店家使用之限制，昨天宣布取消。楊長鎮表示，去年客委會發的秋冬旅遊券也有類似規定，但客委會採榮譽制，並未強制要求店家查看使用者身分證。此次因為浪漫客庄旅遊券參與活動民眾近300萬人，戶籍遍及全國各地、多數不在客庄店家，已達「異地消費」目的，「達成效果不必限制」，因此決定取消。

總值約13億元的藝FUN券，22日中午上路啟用。文化部統計，截至昨天下午5時，消費總金額超過8700萬。昨天一個下午五個小時便增加1300萬。寬宏藝術統計，22日藝FUN券開啟使用當天，短短一天即湧入千筆訂單近300萬元的票房。暑假大片「屍速列車二」上映，周末多家電影院大排長龍，業者開心表示「 藝FUN券來得剛剛好。」

身分證號碼尾數為1、2、6的民眾，在藝FUN券抽獎時落選，被封為「國家級邊緣人」。但這批「邊緣人」成功掀起「126之亂」，網路上發起「安慰一二六運動」，不僅製作各種貼圖安慰「國家級邊緣人」，也呼籲其他號碼者「帶一二六去玩」。許多賣場、電影院也針對身分證號碼尾數是1、2、6的民眾，提供各種「安慰獎」優惠。如美麗新影城給「126」餐點62折優待，IKEA宜家家居則推出「宜fun券」，身分證有1、2、6號碼便可領取。