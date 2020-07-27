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重現鬼滅之刃場景！66年溫泉飯店竟有「無限城」真實版

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
大川莊的舞台因神似「鬼滅之刃」中的無限城而聲名大噪。圖／取自会津芦ノ牧温泉　大川荘粉絲頁
大川莊的舞台因神似「鬼滅之刃」中的無限城而聲名大噪。圖／取自会津芦ノ牧温泉　大川荘粉絲頁

近期一座位於日本福島縣蘆之牧溫泉的老字號旅館「大川莊」，再度於網路上引起網友熱議。只因為館內大廳的浮動舞台，極為相似爆紅漫畫「鬼滅之刃」當中的「無限城」場景。隨著漫畫的人氣指數扶搖直上，以及作者剛剛過完生日，也都讓「大川莊」在網路上的討論度越來越高。

由吾峠呼世晴所創作的漫畫「鬼滅之刃」，內容描繪男主角為了拯救妹妹而走上斬鬼之路的歷程。自2016年連載以來，累積發行量已超過8,000萬本，是2019年日本國內最暢銷漫畫，也已成為當今日本漫畫界的代表之作之一，劇中各角色所使用的招式，更是席捲學生族群；由漫畫所改編成的動畫作品，亦廣受粉絲喜愛。在劇情中，「無限城」乃是最終敵人「無慘」的根據地，擁有無限擴展的獨特空間感與重力效果，充滿了奇幻色彩與詭譎風格，是漫畫中的關鍵場景。

創業於1954年的「大川莊」，位於知名旅遊景點「蘆之牧溫泉」，周圍被溪谷與青山環繞，擁有豐富的自然景色。而位於館內大廳的浮動舞台，以紅色地板為中心，周圍有交錯延伸的上下階梯，加上週邊的樑柱、屋簷等元素，以及每晚的三弦琴演出，通通都十分相似於「無限城」的設定，因此大川莊近數個月以來，一直都是網路上不斷被拿出來討論的話題。

今年5月時，日本有11歲學生以自學的Blender建模，在電腦上繪製出無限城的場景。而「大川莊」的舞台區，也因神似無限城而爆紅。儘管現在因疫情管制難以前往日本，但鬼滅之刃的粉絲仍可先做好準備，待疫情結束後，可安排一趟「無限城」的朝聖之旅。

日本 疫情 溫泉

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