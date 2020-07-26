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祕滷鮑魚現省300元！創意風「THE上海」8月進駐101

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
以松葉蟹膏、昆布高湯等食材製作而成的「鮭卵蟹豆腐」，每份298元。圖／THE上海提供
以松葉蟹膏、昆布高湯等食材製作而成的「鮭卵蟹豆腐」，每份298元。圖／THE上海提供

上海鄉村、飯BAR智作合力推出的餐飲新品牌「THE上海」，首店將於8月1日起於台北101開始試營運，並於8月8日正式開幕。店內融合兩品牌的特色，除了有傳統口味外，也透過老菜新作的手法，帶來口味與視覺上的變化。為慶祝新店開幕，限時推出「祕滷冷封鮮鮑」加價優惠，原價每顆488元，優惠價188元。

創立於1982年的上海鄉村，供應有烤方、清炒蝦仁等招牌料理，另還有黃魚燒豆腐、砂鍋醃鮮等主廚推薦菜色。至於飯BAR智作，則是以「時髦中菜」為設計概念，在餐桌上推出多款特色菜餚。本次雙方合作推出的「THE上海」，端上桌的「傳說烤方佐美人茗」，選用三分肥、七分瘦的台灣黑毛豬五花肉，以醬油與冰糖調味，並使用上海鄉村經典的手法，經8小時煨煮成傳說烤方，再以佐餐的概念，配上帶有熟果與蜂蜜香氣的「東方美人茶」，藉此突顯出肉質的軟嫩與滋味，每份568元。

店內也選用澎湖的海蟹蟹黃，以中菜西吃的概念，加上蟹肉、蛋液製作成蟹黃醬，再搭配吐司條，設計出「蟹黃閣吐司」，每份428元。另外THE上海也以空運來台的松葉蟹膏、昆布高湯等食材，製作出「鮭卵蟹豆腐」，讓濃郁海味為上海菜餚增添新意，每份298元。至於「祕滷冷封鮮鮑」選用新鮮鮑魚，以傳統中式醬滷滷製12小時入味而成，每份488元。

THE上海將於8月8日正式開幕，並於8月1日起試營運。為慶祝開幕，8月1日至9月15日期間，消費即可享「祕滷冷封鮮鮑」的加購優惠，每顆188元。

THE上海推出傳說烤方佐美人茗、蟹黃閣吐司等菜色。圖／THE上海提供
THE上海推出傳說烤方佐美人茗、蟹黃閣吐司等菜色。圖／THE上海提供
「祕滷冷封鮮鮑」，每份488元。圖／THE上海提供
「祕滷冷封鮮鮑」，每份488元。圖／THE上海提供

上海 品牌

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