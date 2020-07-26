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江戶女子獨有的典雅 RMK絕美浮世繪限量彩妝8月上市

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
RMK浮世今時眼采盤，Illustration © 2020 Sofiia Strekanova a.k.a. Soia。圖／RMK提供
RMK浮世今時眼采盤，Illustration © 2020 Sofiia Strekanova a.k.a. Soia。圖／RMK提供

喜歡研究日本文化的人一定對浮世繪大師喜多川歌麿筆下的人物風格印象深刻吧！彩妝品牌RMK即將在八月全新推出的「UKIYO Modern 摩登浮世繪」限量系列就是以這種古典的繪畫形式作為靈感所打造的，搭配濃郁紅色系包裝，整體散發一種富含藝術底蘊的日式氣質，非常值得收藏！

這次「UKIYO Modern 摩登浮世繪」限量系列一次推出7種品項，選色和質地充滿典雅風格。「浮世今時眼采盤」共有3組色彩組合，每組都匯集江戶女子所喜愛的4色，可以單獨運用或是任意搭配疊擦。包覆油質的細緻粉粒子潤澤融於肌膚，帶有微微光澤感，呈現浮世繪「歌舞伎」美學品味。外盒也特別使用了波蘭藝術家Sofiia Strekanova a.ka Soia所繪製的女子肖像點綴，放在帶透視感的上盒蓋裡，還可以自行調整向外或是向內擺放，隨心裝飾。

「浮世眼唇雲管筆」以江戶女子所喜愛的「煙管」形象打造出一筆具備眼＆唇上色功能的造型筆。一頭是粉狀眼線筆，另一頭是滑潤質感的唇筆，共有5種限定色。包含粉色紅與珊瑚紅的「浮世今時胭脂」則是結合霜狀、粉狀腮紅的特色，營造出融於肌膚的艷澤感。

唇彩方面有「持久霧采唇釉」和「江戶茜透光唇蜜」，唇釉採用全新型態的霧光粉體，鮮明呈現濃郁的發色效果兼具霧光質感。3種不同風格的紅色調，性感又讓肌膚顯白。唇蜜則是擁有印泥般的外型，特意選擇固態紅感唇蜜去呈現「妝點紅唇」的復古詞彙所象徵的意象，濃郁的朱紅色調中添加依角度不同綻放橘色和紅色光亮的雙重偏光珠光，飽和又帶清透感。

而底妝則是推出「江戶櫻透光蜜采餅」和「透光BB霜」，蜜采餅以江戶時代流行的蜜粉「江戶櫻」為形象打造，蘊含球形與板狀兩種不同的粉粒子，點綴出清透美肌。抑制油光的同時更顯肌膚清透白皙，提供提亮膚色的白色調和閃耀細緻珠光並帶著淡淡血色感的紫丁香粉紅色調。BB霜同樣也是推出兩色，具有彈力的凝膠質感，主打緊實、遮瑕和修飾不均勻膚色，獨特彩色膠囊油則使呈現如水彩般的輕透柔美妝感。

江戶茜透光唇蜜，1,050元。圖／RMK提供
江戶茜透光唇蜜，1,050元。圖／RMK提供
「浮世眼唇雲管筆」以江戶女子所喜愛的「煙管」形象打造出一筆具備眼＆唇上色功能的造型筆。圖／RMK提供
「浮世眼唇雲管筆」以江戶女子所喜愛的「煙管」形象打造出一筆具備眼＆唇上色功能的造型筆。圖／RMK提供
「浮世眼唇雲管筆」以江戶女子所喜愛的「煙管」形象打造出一筆具備眼＆唇上色功能的造型筆。圖／RMK提供
「浮世眼唇雲管筆」以江戶女子所喜愛的「煙管」形象打造出一筆具備眼＆唇上色功能的造型筆。圖／RMK提供
浮世今時眼采盤#02，2,100元。圖／RMK提供
浮世今時眼采盤#02，2,100元。圖／RMK提供
「浮世今時眼采盤」共有3組色彩組合，外盒也特別使用了波蘭藝術家Sofiia Strekanova a.ka Soia所繪製的女子肖像點綴。圖／RMK提供
「浮世今時眼采盤」共有3組色彩組合，外盒也特別使用了波蘭藝術家Sofiia Strekanova a.ka Soia所繪製的女子肖像點綴。圖／RMK提供
江戶茜透光唇蜜擁有印泥般的外型，特意選擇固態紅感唇蜜去呈現「妝點紅唇」的復古詞彙所象徵的意象。圖／RMK提供
江戶茜透光唇蜜擁有印泥般的外型，特意選擇固態紅感唇蜜去呈現「妝點紅唇」的復古詞彙所象徵的意象。圖／RMK提供
江戶櫻透光蜜采餅#02，1,850元。圖／RMK提供
江戶櫻透光蜜采餅#02，1,850元。圖／RMK提供
「UKIYO Modern 摩登浮世繪」限量系列以喜多川歌麿描繪的浮世繪女子為創作靈感。圖／RMK提供
「UKIYO Modern 摩登浮世繪」限量系列以喜多川歌麿描繪的浮世繪女子為創作靈感。圖／RMK提供
浮世今時眼采盤#03，2,100元。圖／RMK提供
浮世今時眼采盤#03，2,100元。圖／RMK提供
持久霧采唇釉#01，1,350元。圖／RMK提供
持久霧采唇釉#01，1,350元。圖／RMK提供
浮世今時胭脂#01，1,200元。圖／RMK提供
浮世今時胭脂#01，1,200元。圖／RMK提供
浮世眼唇雲管筆#02，1,450元。圖／RMK提供
浮世眼唇雲管筆#02，1,450元。圖／RMK提供
浮世今時眼采盤#01，2,100元。圖／RMK提供
浮世今時眼采盤#01，2,100元。圖／RMK提供
RMK即將在八月全新推出的「UKIYO Modern 摩登浮世繪」限量系列。圖／RMK提供
RMK即將在八月全新推出的「UKIYO Modern 摩登浮世繪」限量系列。圖／RMK提供
江戶櫻透光蜜采餅#01，1,850元。圖／RMK提供
江戶櫻透光蜜采餅#01，1,850元。圖／RMK提供

唇彩

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