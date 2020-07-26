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台北國際烘焙展料理家電夯 KitchenAid霧面新色超吸睛
今年受疫情影響，宅商機蓬勃發展，在家烹飪成為熱門趨勢之一，也帶動居家烘焙產品積極搶市。今年7月30日至8月2日即將於南港展覽館二館盛大登場的台北國際烘焙暨設備展，就可以發現烘焙家電品牌皆擴大規模參展，並推出多款可一機多用、省力省時的料理家電，搶攻消費者荷包。
特力集團今年首度集結旗下8大品牌聯合參展，包括家用攪拌機品牌KitchenAid、德國WMF、日本Vitantonio、九陽豆漿機等，集結上百件各品牌熱賣商品，祭出最低1折起。其中KitchenAid最經典熱銷的5QT桌上型攪拌機於展場首賣熱情紅、奶昔白、尊爵黑和絲絨藍4款新色，並首度祭出7.5折優惠，展場限定買再送專屬料理配件。
由品硯美學廚電代理，以復古時尚外型風靡全球的義大利廚房家電Smeg，也選在炎熱夏季推出「Smeg攪拌機配件：冰淇淋器」，搭配桌上型攪拌機即可搖身一變成為冰淇淋機，短短30分鐘內，免動手就能輕鬆製作約1.1公升的新鮮冰淇淋、雪糕或冷凍甜品。
恆隆行首推日本Vermicular IH電子鑄鐵鍋，重現傳統爐灶以火焰包覆鍋身的加熱效果，兼顧明火加熱的美味與電器控制的精準度；Braun手持式攪拌棒則具有獨家鋸齒碎冰刀配件，可製作冰沙，使用直覺輕鬆又快速。另外，嘉儀企業也將於現場展演最新引進的韓國ALLDA全能料理鍋，內建直接加熱系統，透過旋轉刀片攪拌切碎揉捏食材，內建多種模式，豐富功能一鍵即可輕鬆設定。
除了多款料理家電現場展演，因應後疫情時代而生的「麵包AI影像辨識結帳系統」更可取代人眼辨識麵包進行結帳，顧客僅需將麵包放到結帳櫃台上，即可由電腦自動辨識麵包品項、數量與價格，搭配電子支付，數秒內就能輕鬆結帳付款完成。
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