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把廣告變成公益拍賣型錄 PRADA秋冬形象更有意義

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
PRADA秋冬形象廣告拋去以往刻意安排拍攝的圖象詮釋方式，以「紀錄」的方式把當初秋冬時裝秀場後台再度推到台前。圖／PRADA提供
PRADA秋冬形象廣告拋去以往刻意安排拍攝的圖象詮釋方式，以「紀錄」的方式把當初秋冬時裝秀場後台再度推到台前。圖／PRADA提供

受到新冠肺炎疫情影響，日前許多品牌才以線上模式取代實體秀場來發表高級訂製和2021春夏男裝系列作品，現在就連形象廣告也有了不同以往的嘗試。以PRADA為例，幾日前他們發表了秋冬系列的形象廣告，但這次帶來的並不是刻意安排的拍攝成果，而是以「紀錄」的方式把當初秋冬時裝秀場後台再度推到台前，直接使用這些未經修飾的照片當成形象廣告，呼應「Tools Of Memory 記憶載體」這樣的主題。

2020年各界都因新冠肺炎受到衝擊，疫情阻礙了攝影棚拍攝，PRADA這組廣告可以說是一種結果也是開始，因為無法進行拍攝所以改以別的方法呈現，但呈現的結果卻也令人們深思銘記，並在歷史上創造出一種屬於特殊時期的記憶——一種在當下彰顯實用性和宗旨性的記憶，成為新的開始。相信多年後再回頭看，一定能很輕易地辨別出這是屬於哪一年、哪一季的廣告。

此外，這組形象照也有另一個身分，就是PRADA聯手蘇富比（Sotheby’s）線上競拍的型錄。照片中的品項都是來自2020秋冬男裝與女裝時裝秀中的服裝作品、沖印照片、時裝秀邀請函、秀場陳列，拍賣所得收益將捐贈予聯合國教科文組織（UNESCO）教育項目，協助改善全球弱勢群體教育。目前第一波的拍賣物品已經在蘇富比及PRADA官網亮相，10月2日拍賣正式啟動前，完整目錄和拍品細節也將陸續公佈。

PRADA秋冬形象廣告拋去以往刻意安排拍攝的圖象詮釋方式，以「紀錄」的方式把當初秋冬時裝秀場後台再度推到台前。圖／PRADA提供
PRADA秋冬形象廣告拋去以往刻意安排拍攝的圖象詮釋方式，以「紀錄」的方式把當初秋冬時裝秀場後台再度推到台前。圖／PRADA提供
形象廣告中的拍賣品項都是來自PRADA 2020秋冬男裝與女裝時裝秀中的服裝作品、沖印照片、時裝秀邀請函、秀場陳列。圖／PRADA提供
形象廣告中的拍賣品項都是來自PRADA 2020秋冬男裝與女裝時裝秀中的服裝作品、沖印照片、時裝秀邀請函、秀場陳列。圖／PRADA提供
PRADA秋冬形象廣告拋去以往刻意安排拍攝的圖象詮釋方式，以「紀錄」的方式把當初秋冬時裝秀場後台再度推到台前。圖／PRADA提供
PRADA秋冬形象廣告拋去以往刻意安排拍攝的圖象詮釋方式，以「紀錄」的方式把當初秋冬時裝秀場後台再度推到台前。圖／PRADA提供
PRADA秋冬形象廣告也是聯手蘇富比（Sotheby’s）線上競拍的型錄。圖／PRADA提供
PRADA秋冬形象廣告也是聯手蘇富比（Sotheby’s）線上競拍的型錄。圖／PRADA提供
PRADA秋冬形象廣告也是聯手蘇富比（Sotheby’s）線上競拍的型錄。圖／PRADA提供
PRADA秋冬形象廣告也是聯手蘇富比（Sotheby’s）線上競拍的型錄。圖／PRADA提供

廣告 新冠肺炎 PRADA

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