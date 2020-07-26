把廣告變成公益拍賣型錄 PRADA秋冬形象更有意義

受到新冠肺炎疫情影響，日前許多品牌才以線上模式取代實體秀場來發表高級訂製和2021春夏男裝系列作品，現在就連形象廣告也有了不同以往的嘗試。以PRADA為例，幾日前他們發表了秋冬系列的形象廣告，但這次帶來的並不是刻意安排的拍攝成果，而是以「紀錄」的方式把當初秋冬時裝秀場後台再度推到台前，直接使用這些未經修飾的照片當成形象廣告，呼應「Tools Of Memory 記憶載體」這樣的主題。

2020年各界都因新冠肺炎受到衝擊，疫情阻礙了攝影棚拍攝，PRADA這組廣告可以說是一種結果也是開始，因為無法進行拍攝所以改以別的方法呈現，但呈現的結果卻也令人們深思銘記，並在歷史上創造出一種屬於特殊時期的記憶——一種在當下彰顯實用性和宗旨性的記憶，成為新的開始。相信多年後再回頭看，一定能很輕易地辨別出這是屬於哪一年、哪一季的廣告。